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正弦加权移动平均线指标是一款正弦加权移动平均线。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Applied price
计算:
SineWMA = Sum / Weight
其中:
Sum= Price[i-N+1] * Sin(PI*(N)/(N+1)) + Price[i-N+2] * Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Price[i] * Sin(PI*1/(N+1))
Weight = Sin(PI*(N)/(N+1)) + Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Sin(PI*1/(N+1))
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22509
Smoothed_RSI
平滑的 RSI 指标SRSI
慢速 RSI 指标
Normalized_Moving_Average_Slope
常规化的移动平均线斜率指标MACD_Flat_Trend
MACD 横盘趋势指标