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SineWMA - MetaTrader 5脚本

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SineWMA.mq5 (7.86 KB) 预览
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正弦加权移动平均线指标是一款正弦加权移动平均线。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price

计算:

SineWMA = Sum / Weight

其中:

Sum= Price[i-N+1] * Sin(PI*(N)/(N+1)) + Price[i-N+2] * Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Price[i] * Sin(PI*1/(N+1))
Weight = Sin(PI*(N)/(N+1)) + Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Sin(PI*1/(N+1))

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22509

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

平滑的 RSI 指标

SRSI SRSI

慢速 RSI 指标

Normalized_Moving_Average_Slope Normalized_Moving_Average_Slope

常规化的移动平均线斜率指标

MACD_Flat_Trend MACD_Flat_Trend

MACD 横盘趋势指标