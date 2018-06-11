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Cris Satchwell 的正规化 EMA。
它有两个参数:
- Period - 周期;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算:
REMA[i] = (REMA[i-1]*(1 + 2*Lambda) + Alpha*(Price[i] - REMA[i-1]) - Lambda*REMA[i-2])/(1 + Lambda)
其中
Alpha=2/(Period + 1), Lambda=0.5.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20433
PVI_Smoothed
正交易量平滑指数Universal 1.64
通用持仓尾随和挂单。
RMO
趋势指标: Rahul Mohindar 振荡器Simple_Support_Resistance
一款当前支撑/阻力位的指标。