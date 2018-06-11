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REMA - MetaTrader 5脚本

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Cris Satchwell 的正规化 EMA。

它有两个参数:

  • Period - 周期;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

REMA[i] = (REMA[i-1]*(1 + 2*Lambda) + Alpha*(Price[i] - REMA[i-1]) - Lambda*REMA[i-2])/(1 + Lambda)

其中

Alpha=2/(Period + 1),
Lambda=0.5.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20433

PVI_Smoothed PVI_Smoothed

正交易量平滑指数

Universal 1.64 Universal 1.64

通用持仓尾随和挂单。

RMO RMO

趋势指标: Rahul Mohindar 振荡器

Simple_Support_Resistance Simple_Support_Resistance

一款当前支撑/阻力位的指标。