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ZeroLagEMA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
2882
等级:
(14)
已发布:
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零滞后指数移动平均线指标是一款最小延迟的指数移动平均线。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price

计算:

ZeroLagEMA = Alpha * (2.0*AppliedPrice-LagAppliedPrice) + (1.0-Alpha) * PrevZeroLagEMA

其中:

Alpha = 2.0 / (Period+1)
Lag = Ceil((Period-1)/2.0)
LagAppliedPrice - AppliedPrice 在滞后主线上






由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22439

XWPR_Histogram_Vol_Direct XWPR_Histogram_Vol_Direct

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XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF

XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项

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趋势信号指标