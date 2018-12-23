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零滞后指数移动平均线指标是一款最小延迟的指数移动平均线。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Applied price
计算:
ZeroLagEMA = Alpha * (2.0*AppliedPrice-LagAppliedPrice) + (1.0-Alpha) * PrevZeroLagEMA
其中:
Alpha = 2.0 / (Period+1)
Lag = Ceil((Period-1)/2.0)
LagAppliedPrice - AppliedPrice 在滞后主线上
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22439
XWPR_Histogram_Vol_Direct
XWPR_Histogram_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF
XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项
Zero_Lag_RSI
零滞后 RSI 指标Trend_Signal
趋势信号指标