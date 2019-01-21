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BTF_BB - MetaTrader 5脚本

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BTF_BB.mq5 (23.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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更大时间帧布林带显示当前更高时间帧的布林带指标数据。

该指标有九个可调参数:

  • BB period - 布林带计算周期
  • BB deviation - 布林带偏差值
  • BB applied price - 布林带计算价格
  • BB timeframe - 显示布林带的时间帧
  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 连接计算时间帧内相邻柱线数值的斜线
  • Show middle lines - 显示布林带中线 (Yes/No)
  • Show alerts - 是否启用警报 (Yes/No)
  • Send mails - 是否通过电子邮件通知 (Yes/No)
  • Send push-notifications - 是否发送推送通知 (Yes/No)

当前收盘价超出上下布林带时会产生信号

图例1. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H4 数据，Drawing mode = Steps


图例2. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H4 数据，Drawing mode = Slope


图例3. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H8 数据，Drawing mode = Steps


图例4. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H8 数据，Drawing mode = Slope

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23311

BTF_ATR BTF_ATR

三大时间帧 ATR 指标

Multi_ATR_Bands Multi_ATR_Bands

三条多个选择的 ATR 波带

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

多时间帧 Tymen STARC 波带指标

Tymen_STARC_Bands Tymen_STARC_Bands

Tymen STARC 波带指标