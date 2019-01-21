更大时间帧布林带显示当前更高时间帧的布林带指标数据。

该指标有九个可调参数:

当前收盘价超出上下布林带时会产生信号

图例1. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H4 数据，Drawing mode = Steps





图例2. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H4 数据，Drawing mode = Slope





图例3. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H8 数据，Drawing mode = Steps





图例4. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H8 数据，Drawing mode = Slope