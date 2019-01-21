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更大时间帧布林带显示当前更高时间帧的布林带指标数据。
该指标有九个可调参数:
- BB period - 布林带计算周期
- BB deviation - 布林带偏差值
- BB applied price - 布林带计算价格
- BB timeframe - 显示布林带的时间帧
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 连接计算时间帧内相邻柱线数值的斜线
- Show middle lines - 显示布林带中线 (Yes/No)
- Show alerts - 是否启用警报 (Yes/No)
- Send mails - 是否通过电子邮件通知 (Yes/No)
- Send push-notifications - 是否发送推送通知 (Yes/No)
当前收盘价超出上下布林带时会产生信号
图例1. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H4 数据，Drawing mode = Steps
图例2. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H4 数据，Drawing mode = Slope
图例3. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H8 数据，Drawing mode = Steps
图例4. 更大时间帧布林带，在 H1 图表上的 H8 数据，Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23311
BTF_ATR
三大时间帧 ATR 指标Multi_ATR_Bands
三条多个选择的 ATR 波带
Tymen_STARC_Bands_MTF
多时间帧 Tymen STARC 波带指标Tymen_STARC_Bands
Tymen STARC 波带指标