“三时间帧 RSI 平均值”在单独的窗口中显示三个指定时间帧的相对强弱指数，以及它们的平均值。

它有十个输入参数:

RSI period - RSI 计算周期

- RSI 计算周期 Overbought - 超买级别

- 超买级别 Oversold - 超卖级别

- 超卖级别 Drawing mode - 指标绘制类型

- 指标绘制类型 Steps - 作为梯度

- 作为梯度

Slope - 斜线

- 斜线 First RSI timeframe - 第一个 RSI 的时间帧

- 第一个 RSI 的时间帧 Second RSI timeframe - 第二个 RSI 的时间帧

- 第二个 RSI 的时间帧 Third RSI timeframe - 第三个 RSI 的时间帧

- 第三个 RSI 的时间帧 Show first RSI - 显示第一个 RSI 指标

- 显示第一个 RSI 指标 Show second RSI - 显示第二个 RSI 指标

- 显示第二个 RSI 指标 Show third RSI - 显示第三个 RSI 指标