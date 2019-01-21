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“三时间帧 RSI 平均值”在单独的窗口中显示三个指定时间帧的相对强弱指数，以及它们的平均值。
它有十个输入参数:
- RSI period - RSI 计算周期
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 斜线
- First RSI timeframe - 第一个 RSI 的时间帧
- Second RSI timeframe - 第二个 RSI 的时间帧
- Third RSI timeframe - 第三个 RSI 的时间帧
- Show first RSI - 显示第一个 RSI 指标
- Show second RSI - 显示第二个 RSI 指标
- Show third RSI - 显示第三个 RSI 指标
图例1. 三时间帧 RSI 平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Steps
图例 2. 三时间帧 RSI 平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23317
3TF_Stochastic_Average
三个时间帧的随机平均指标Tymen_STARC_Bands
Tymen STARC 波带指标
动态摊平
EA 实现了持仓摊平。 iStdDev 的平均值是在滑动窗口中计算的。ColorRSI_X20_Cloud_HTF
ColorRSI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧