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3TF_RSI_Average - MetaTrader 5脚本

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“三时间帧 RSI 平均值”在单独的窗口中显示三个指定时间帧的相对强弱指数，以及它们的平均值。

它有十个输入参数:

  • RSI period - RSI 计算周期
  • Overbought - 超买级别
  • Oversold - 超卖级别
  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 斜线
  • First RSI timeframe - 第一个 RSI 的时间帧
  • Second RSI timeframe - 第二个 RSI 的时间帧
  • Third RSI timeframe - 第三个 RSI 的时间帧
  • Show first RSI - 显示第一个 RSI 指标
  • Show second RSI - 显示第二个 RSI 指标
  • Show third RSI - 显示第三个 RSI 指标

图例1. 三时间帧 RSI 平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Steps


图例 2. 三时间帧 RSI 平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Slope


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23317

3TF_Stochastic_Average 3TF_Stochastic_Average

三个时间帧的随机平均指标

Tymen_STARC_Bands Tymen_STARC_Bands

Tymen STARC 波带指标

动态摊平 动态摊平

EA 实现了持仓摊平。 iStdDev 的平均值是在滑动窗口中计算的。

ColorRSI_X20_Cloud_HTF ColorRSI_X20_Cloud_HTF

ColorRSI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧