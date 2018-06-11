艾伦·赫尔 (Alan Hull) 的移动平均线。

由于经典移动平均线使用过去一段时间收到的品种价格进行计算，因此该线滞后于当前的价格活动。 这是移动平均线的主要缺点。

HMA 指标考虑到这种限制。 赫尔的移动平均线是一个指标，它不仅可以平滑价格波动，而且可以降低价格滞后。 赫尔的移动平均线可以通过使用周期的平方根来解决这个问题，而不是使用经典移动平均线中的周期本身。