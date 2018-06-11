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艾伦·赫尔 (Alan Hull) 的移动平均线。
由于经典移动平均线使用过去一段时间收到的品种价格进行计算，因此该线滞后于当前的价格活动。 这是移动平均线的主要缺点。
HMA 指标考虑到这种限制。 赫尔的移动平均线是一个指标，它不仅可以平滑价格波动，而且可以降低价格滞后。 赫尔的移动平均线可以通过使用周期的平方根来解决这个问题，而不是使用经典移动平均线中的周期本身。
指标有两个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
HMA 适用于任何时间帧和任何金融产品。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20418
Interpolation
多项式插值。两条 iMA 交叉 v2
两条 iMAs (移动均线) 交叉, 另一条 iMA (移动均线) 用作过滤器。 Lot: 手动或风险为余额的百分比。 停止, 市价或限价订单。 EA 还设置止损, 止盈, 尾随停止。