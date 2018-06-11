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HMA - MetaTrader 5脚本

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艾伦·赫尔 (Alan Hull) 的移动平均线。

由于经典移动平均线使用过去一段时间收到的品种价格进行计算，因此该线滞后于当前的价格活动。 这是移动平均线的主要缺点。

HMA 指标考虑到这种限制。 赫尔的移动平均线是一个指标，它不仅可以平滑价格波动，而且可以降低价格滞后。 赫尔的移动平均线可以通过使用周期的平方根来解决这个问题，而不是使用经典移动平均线中的周期本身。

指标有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

HMA 适用于任何时间帧和任何金融产品。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20418

Interpolation Interpolation

多项式插值。

两条 iMA 交叉 v2 两条 iMA 交叉 v2

两条 iMAs (移动均线) 交叉, 另一条 iMA (移动均线) 用作过滤器。 Lot: 手动或风险为余额的百分比。 停止, 市价或限价订单。 EA 还设置止损, 止盈, 尾随停止。

ITrendMA ITrendMA

J. Ehlers 的瞬时趋势线。

LSMA LSMA

最小二乘移动平均线 - 通过最小二乘法计算的移动平均线。