请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
三大时间帧 ATR 是一款多时间帧 ATR 指标。 它在当前图表上显示三个更高时间帧的 ATR。
它有五个输入参数:
- ATR period - ATR 计算周期
- First ATR timeframe - 第一个 ATR 的时间帧
- Second ATR timeframe - 第二个 ATR 的时间帧
- Third ATR timeframe - 第三个 ATR 的时间帧
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 连接计算时间帧内相邻柱线数值的斜线
图例1. 三大时间帧 ATR。 在 H1 图表上显示 H1，H3 和 H6，Drawing mode = Steps
图例2. 三大时间帧 ATR。 在 H1 图表上显示 H1，H3 和 H6 的 ATR，Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23310
Multi_ATR_Bands
三条多个选择的 ATR 波带Donchian_Oscillator
唐奇安（Donchian）振荡器指标
BTF_BB
更大的时间帧的布林带指标Tymen_STARC_Bands_MTF
多时间帧 Tymen STARC 波带指标