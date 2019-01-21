代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BTF_ATR - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2747
等级:
(16)
已发布:
BTF_ATR.mq5 (22.87 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

三大时间帧 ATR 是一款多时间帧 ATR 指标。 它在当前图表上显示三个更高时间帧的 ATR。

它有五个输入参数:

  • ATR period - ATR 计算周期
  • First ATR timeframe - 第一个 ATR 的时间帧
  • Second ATR timeframe - 第二个 ATR 的时间帧
  • Third ATR timeframe - 第三个 ATR 的时间帧
  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 连接计算时间帧内相邻柱线数值的斜线

图例1. 三大时间帧 ATR。 在 H1 图表上显示 H1，H3 和 H6，Drawing mode = Steps


图例2. 三大时间帧 ATR。 在 H1 图表上显示 H1，H3 和 H6 的 ATR，Drawing mode = Slope



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23310

Multi_ATR_Bands Multi_ATR_Bands

三条多个选择的 ATR 波带

Donchian_Oscillator Donchian_Oscillator

唐奇安（Donchian）振荡器指标

BTF_BB BTF_BB

更大的时间帧的布林带指标

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

多时间帧 Tymen STARC 波带指标