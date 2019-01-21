唐奇安（Donchian）振荡器是一款计算价格与唐奇安通道之间比率的指标。 如果当前收盘价高于唐奇安通道，则指标绘制一根正数值直方图柱线，其值等于从价格到通道上边界的距离。 如果当前收盘价低于唐奇安通道，则指标绘制一根负数值直方图柱线，其值等于从价格到通道下边界的距离。

它有一个输入参数:

Period - 唐奇安通道计算周期