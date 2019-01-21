请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
唐奇安（Donchian）振荡器是一款计算价格与唐奇安通道之间比率的指标。 如果当前收盘价高于唐奇安通道，则指标绘制一根正数值直方图柱线，其值等于从价格到通道上边界的距离。 如果当前收盘价低于唐奇安通道，则指标绘制一根负数值直方图柱线，其值等于从价格到通道下边界的距离。
它有一个输入参数:
- Period - 唐奇安通道计算周期
计算:
- 如果 Close > Max 绿色直方图柱线等于 Close - Max
- 如果 Close < Min 红色直方图柱线等于 Close - Min
其中:
Max, Min - Period 范围内的最高价和最低价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23303
Multi_ATR_Bands
三条多个选择的 ATR 波带BTF_ATR
三大时间帧 ATR 指标