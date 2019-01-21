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Donchian_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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唐奇安（Donchian）振荡器是一款计算价格与唐奇安通道之间比率的指标。 如果当前收盘价高于唐奇安通道，则指标绘制一根正数值直方图柱线，其值等于从价格到通道上边界的距离。 如果当前收盘价低于唐奇安通道，则指标绘制一根负数值直方图柱线，其值等于从价格到通道下边界的距离。

它有一个输入参数:

  • Period - 唐奇安通道计算周期

计算:

  • 如果 Close > Max
绿色直方图柱线等于 Close - Max


  • 如果 Close < Min
红色直方图柱线等于 Close - Min

其中:

Max, Min -  Period 范围内的最高价和最低价

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23303

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