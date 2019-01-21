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多时间帧的移动平均线指标。
它有五个输入参数:
- Period - 计算周期
- Method - 计算方法
- Applied price - 用于计算的价格
- Timeframe - 计算时间帧
- Drawing mode - 指示线绘制模式
- Steps - 作为梯度
- Slope - 倾斜线，连接计算时间帧内相邻柱线的数值
图例1. 多时间帧的移动平均线 在 H1 图表上的 H4 数据, Drawing mode = Steps
图例2. 多时间帧的移动平均线 在 H1 图表上的 H4 数据, Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23301
包围圈大师
智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。 马丁格尔。ColorAutoFibAutoTrend
AutoFibAutoTrend 指标，您可以更改其中的颜色和菲波纳奇级数的值。
Donchian_Oscillator
唐奇安（Donchian）振荡器指标Multi_ATR_Bands
三条多个选择的 ATR 波带