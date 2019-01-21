多时间帧的移动平均线指标。

它有五个输入参数:

图例1. 多时间帧的移动平均线 在 H1 图表上的 H4 数据, Drawing mode = Steps





图例2. 多时间帧的移动平均线 在 H1 图表上的 H4 数据, Drawing mode = Slope