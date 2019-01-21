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MTF_MA - MetaTrader 5脚本

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MTF_MA.mq5 (15.89 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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多时间帧的移动平均线指标。

它有五个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Method - 计算方法
  • Applied price - 用于计算的价格
  • Timeframe - 计算时间帧
  • Drawing mode - 指示线绘制模式
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 倾斜线，连接计算时间帧内相邻柱线的数值

图例1. 多时间帧的移动平均线 在 H1 图表上的 H4 数据, Drawing mode = Steps


图例2. 多时间帧的移动平均线 在 H1 图表上的 H4 数据, Drawing mode = Slope


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23301

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