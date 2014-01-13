原作者：

Tushar Chande

在Sanskrit 语言中"aroon" 意思是 “黎明的曙光”。这个指标预测价格变化从趋势转向平坦。



它通过下面的公式计算：

Aroon Oscillator = Bearish indicator - Bullish indicator



其中：

看涨指标 = [(N 周期 - 从最大的最高值开始的N 周期 / N 周期] *

看跌指标 = [(N 周期 - 从最小的最低值开始的N 周期 / N 周期] *100



AroonOscillator分析包括三个主要的信号。