Aroon 振荡器
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2486
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者：
Tushar Chande
在Sanskrit 语言中"aroon" 意思是 “黎明的曙光”。这个指标预测价格变化从趋势转向平坦。
它通过下面的公式计算：
Aroon Oscillator = Bearish indicator - Bullish indicator
其中：
看涨指标 = [(N 周期 - 从最大的最高值开始的N 周期 / N 周期] *
看跌指标 = [(N 周期 - 从最小的最低值开始的N 周期 / N 周期] *100
AroonOscillator分析包括三个主要的信号。
- 达到关键位置 -100 和 +100 预示着一个强烈的下行或上行趋势。
- Aroon Up = +50 和 Aroon Down = -50 水平向上或向下被突破，分别表示了趋势的开始。
- 若在Aroon Up = +50 和 Aroon Down = -50之间震荡，则表示一个弱的趋势或者根本没有趋势。
