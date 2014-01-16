原作者:

约翰·埃勒斯

拉盖尔指标是基于拉盖尔自适应滤波器的RSI指标算法。



它是由约翰·埃勒斯创建 - 将数字信号处理方法应用于期货交易的专家。他的网站上的技术白皮书一节包含了大量这个方法的应用例子。



拉盖尔指标显示市场的超买/超卖状态。我们建议，当价格超越上水平线时买，当价格低于下水平线时卖。中线突破，也是相当强烈的下单信号。离开超买/超卖区是使用该指标得到交易信号的另一种方式。



