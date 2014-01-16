请观看如何免费下载自动交易
拉盖尔 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 3968
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
约翰·埃勒斯
拉盖尔指标是基于拉盖尔自适应滤波器的RSI指标算法。
它是由约翰·埃勒斯创建 - 将数字信号处理方法应用于期货交易的专家。他的网站上的技术白皮书一节包含了大量这个方法的应用例子。
拉盖尔指标显示市场的超买/超卖状态。我们建议，当价格超越上水平线时买，当价格低于下水平线时卖。中线突破，也是相当强烈的下单信号。离开超买/超卖区是使用该指标得到交易信号的另一种方式。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/432
