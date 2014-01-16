代码库部分
拉盖尔 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
3968
(50)
原作者:

约翰·埃勒斯

拉盖尔指标是基于拉盖尔自适应滤波器的RSI指标算法。

它是由约翰·埃勒斯创建 - 将数字信号处理方法应用于期货交易的专家。他的网站上的技术白皮书一节包含了大量这个方法的应用例子。

拉盖尔指标显示市场的超买/超卖状态。我们建议，当价格超越上水平线时买，当价格低于下水平线时卖。中线突破，也是相当强烈的下单信号。离开超买/超卖区是使用该指标得到交易信号的另一种方式。

彩色拉盖尔指标

交易信号模块，基于 BykovTrend 指标 交易信号模块，基于 BykovTrend 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。BykovTrend 指标的彩色箭头可作为入场信号。

BykovTrend BykovTrend

使用彩色箭头在图表上简要指出新生成的趋势.

交易信号模块，基于 ColorLaguerre 指标 交易信号模块，基于 ColorLaguerre 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。这一时刻, 当 ColorLaguerre 形成的振荡线改变了它的颜色, 表明这是入场时间。

交易信号模块，基于 FiboCandles 指标 交易信号模块，基于 FiboCandles 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。当通过 FiboCandles 形成的蜡烛条改变它的颜色时，说明是入场时机。