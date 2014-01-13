BrainTrend1

请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BrainTrend1是一个市场方向指标。
它用颜色来代表趋势方向。当价格变化或停留在上升趋势中，蜡烛线为蓝色。当价格变化或停留在下降趋势中，蜡烛线为红色。如果价格移动转向或者趋势不稳定，蜡烛线没有颜色。
BrainTrend1可用于任何时间框架。它的算法基于ATR 和Stochastic Oscillator 指标。在此版本中，所有算法的变量值都设计为指标的输入参数，因此现在他们可以被自定义设置。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/391
2pbIdealMA
2pbIdeal1MA.mq5 和 2pbIdeal3MA.mq5 指标是带有Neutron开发的平滑算法的移动平均指标。Aroon 振荡器
Aroon 振荡器预测价格变化从趋势转向平坦。
BrainTrend1Sig
BrainTrend1Sig 是用于开平仓的指标。它指示当价格达到极值时趋势的逆转点。GRFLeadingEdge
布林带指标的一个非常有意思的替代物