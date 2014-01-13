代码库部分
BrainTrend1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
BrainTrend1是一个市场方向指标。

它用颜色来代表趋势方向。当价格变化或停留在上升趋势中，蜡烛线为蓝色。当价格变化或停留在下降趋势中，蜡烛线为红色。如果价格移动转向或者趋势不稳定，蜡烛线没有颜色。

BrainTrend1可用于任何时间框架。它的算法基于ATRStochastic Oscillator 指标。在此版本中，所有算法的变量值都设计为指标的输入参数，因此现在他们可以被自定义设置。

BrainTrend1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/391

