如你所知，价格下降上升呈现为循环波动。这种循环运动是投资者期望的变化和价格多空争夺下的结果。
价格变化率（ROC）如果价格上升和下降和它同步，那么ROC指标增长。价格变化越是大，ROC变化也越大。
12天和25天ROC是使用最广泛的。12天的ROC是完美的超买/超卖短期和中期指标。
ROC越高，上升的可能性越大。然而，就像使用其他所有超买/超卖指标一样，你不应该急于开仓直到市场改变它的方向（向上或向下）。超买或超卖的市场有时可以保持很长一段时间。总之，极度的超买/超卖状态通常被视为当前趋势的延续。
价格变化率指标
计算：
价格变化的速度是当前收盘价和n个周期前收盘价的差值。
ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100
其中：
- CLOSE (i) - 当前柱的收盘价；
- CLOSE (i - n) - n柱前的收盘价；
- ROC - 价格变化率指标值。
