由 Nicolas Darvas 发明的图表分析方法在欧洲和美国非常流行. 尽管这种简单的方法在俄罗斯还不是很流行.

让我们尝试了解它.

达瓦斯的交易技术基于他新趋势检测的方法. 当确认了牛势趋势时会产生买入信号, 同时也设置止损水平. Darvas 在日图交易中使用他的方法. 所以, 他的方法几乎适合拥有全职工作的交易者.

Darvas 在他的工作中使用一个特别的过滤器 - 达瓦斯盒子. 它帮助 Darvas 确定各种市场波动的重要性. 该过滤器包含区域的上下边界.

主要方法描述如下: 我们应该在上方边界突破时买入. 同时, 在下方边界设置止损水平. 如果建立了新的区域, 止损水平就移动到新区域的下方边界处. 卖出的情形相反.

区域以下述方式创建.

步骤 1-2. 生成和保存上方边界.



第一天, 当日最高价做为区域的上方边界. 进而, 确认后面的时间中最高价低于那一天的最高价. 如果不是这样, 区域的上方边界转为新高点.



如果第三天的上方边界高于日最大值, 上方边界已经建立(第2步) 是时间转到 3-4 步了. 如果日最高值等于或者高于上方边界价格, 上方边界准换为新高, 以后的天数需要进行新的确认. 要一直进行确认直到边界不高于日最高值.

步骤 3-4. 生成和保存区域下方边界.



在下方边界形成的时候, 下方边界值被设为前日的最低价.

然后下方边界的生成和上方边界类似: 当日最低值高于区域下方边界就认为下方边界创建完成.

如果最高值在此阶段突破了上方边界, 上方边界设为等于该值然后算法再过渡到步骤1.



在区域的下方边界完成后, 就可以认为区域完成了, 是时间进入步骤5了.

步骤 5. 等待买入/卖出信号 在此阶段突破区域上方或者下方边界. 如果上方边界突破, 就买入资产并把止损设为下方边界

图片:



