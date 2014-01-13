原作者：

Tushar Chande

Aroon指标由Tushar S. Chande在1995年引入，他是 "Tuscarora Capital Management" 公司的CEO，并且是"新技术交易者：使用最新的技术指标来提升你的利润"一书和"超越技术分析：如何设计和实现一个盈利的交易系统" 一书的作者。该指标用于确定趋势方向和强度。



它的主要优势在于让交易者能够确定一个新趋势的开始或者一个现存趋势的终结。



Aroon指标可以通过下面的方式计算：

看涨指标 = [(N 周期 - 从最大的最高值开始的N 周期 / N 周期] * 100

看跌指标 = [(N 周期 - 从最小的最低值开始的N 周期 / N 周期] *100



两个式子都表示了最近的高点和低点。高的指标值显示了更为近的最大和最小，低的指标值显示了较为远的最大和最小。另外，Aroon指标值在0和100间震荡，较大的值表示了更为强烈的趋势，反之亦然。

指标在30和70关键位置附近运动 - 高于70表示较为强的趋势，低于30表示较为弱的趋势。



在30和70之间表示市场不稳定，没有明显的趋势。例如，如果看涨指标高于70，同时看跌指标低于30，那么趋势无疑将会向上。看涨和看跌的指标之间的交点表示确认，如果它们发生的水平30和70之间。例如，如果看涨指标上穿看跌指标，上升趋势被确认。