代码库部分
专业ZigZag - MetaTrader 5脚本

Aleksandr Chugunov
7716
(48)
\MQL5\Include\
alexstal_outsidebar.mqh (10.9 KB) 预览
alexstal_zigzagprof.mq5 (17.29 KB) 预览
注意！该版本ZigZag指标基于ZigZag code，并且得到作者PPC的授权在此发布 。我测试了那个版本并修复了一个算法上的错误。

该指标是MetaTrader 4Zigzag 指标 的MQL5版本。

注意！AlexSTAL_OutsideBar.mqh 库需要放在MetaTrader5终端的  ..\MQL5\Include\ 文件夹下。

就这样？

我认为ZigZag一定程度上类似价格图表的压缩。ZigZag可以使用柱形的价格进行计算（例如，收盘价）或者高/低价（最通常的方式）。

当在处理MetaQuotes提出的标准ZigZag的时候，我发现了些问题。最主要的问题是标准ZigZag无法处理柱形外的情况。

在2007 Rashid Umarov (Rosh) 发布了处理柱形外情况的Zigzag2 R（DRAW_ZIGZAG方式而非DRAW_SECTION）。

让我们定义“正确的”ZigZag实现细节：

  • 高点和低点必须严格的交替；
  • 高点必须比所有右侧柱形更高（或者相等），直到下一个（相对的）低点到来。
  • 低点必须比所有左侧柱形更低（或者相等），直到下一个（相对的）高点到来。

考虑使用如下例子（EURUSD, H1, 2006, December 8-13）。这里我们有2个柱形外的例子。传统deZigZag无法构建“正确”的图形。

图 1. 输入参数为[12;5;3] 和 [12;0;0]的传统ZigZag

图 2. 输入参数为[12;5;3]的Zigzag2 R

图 3. 输入参数为[12;0;0]的Zigzag2 R

咋一看，正确的图形应该是如Figure 3所示，但是请注意一些细节：

  1. 这里之所以能够正确构建是因为输入参数，但是一般情况下算法应该嫩巩固在任何参数下使用。
  2. 由于柱形高点/低点构成的顺序问题，左侧的外部柱形其实是不正确。


ZigZag必须按如下方式构建。

我测试过如下很多ZigZag算法： ZigZag MT3, ZigZag, Zigzag R, Zigzag2 R, ZigZag_NK, ZigZag_ZUP89_nen, ZigZag_new_nen4, CZigZag, Swing_ZZ_1, DT_ZZ_nen, ZigZag_Talex, Reverse_ZZ, Points_ZZ_1, i_MF_Fractal_ZZ_3in1, ang_Amp_ZZ, ZigzagFr_v1, NonLagZigZag_v2, ZZ_FF_v3, ZigZag Ensign, ZigZag tauber, SQZZ Товаровед, ZZ_2L_nen wellx, Channel ZZ, Azzx_larryzz_3_0, RPoint, RPoint-m v2, ZigZagTF. 但是没有一个很好的解决该问题的。


这里是本指标的图形：

图 4. 输入参数为 [12;0]的专业ZigZag

Figure 4. 输入参数为[12;0]的专业ZigZag

Figure 5. 输入参数为[23;0]的专业ZigZag

这一版本的一些特点：

  • one-pass 算法
  • 仅仅重新计算和重绘最后一段（该段不能取消除非历史数据更新）
  • 在柱形内部的计算上使用优化算法（如果价格在当前柱形（为完成的）上发生变化或者价格变化小于由输入参数MinMotion定义的阈值时，不会在tick上进行重新计算）
  • 有两种算法来对高/低点的形成进行排序：使用柱形的类型（快速但不精确）使用更低时间框架的数据（需要历史数据，你必须对它的存在和正确性进行检查或者你需要修改OutsideBar 库）
因为MetaTrader 5的报价准确性还未被检查，ProExtra版本没有发布。


这里是一些另外的不正确的ZigZag的例子：

Figure 6. EURUSD, H1, November 29-December 7. （红线：输入参数为[7;0;0]的专业ZigZag。蓝线：输入参数为[7;0;0]的Zigzag2 R）

Figure 7. EURUSD, H1, 2010, November 29 - December 7. ZigZag段的正确构建方法。

总结

本版本还不是很完美，我正在试图进行优化。

因为通道算法（iHighest/iLowest）的关系，有时候会跳过高点。

若发现本指标的任何bug请联系我。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/263

