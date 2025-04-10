目 录

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators 是一套分析 CFTC（美国商品期货交易委员会）报告的指标。在它们的帮助下，您可以直接在 MetaTrader 终端中构建 COT、D-COT、TFF 和 CIT 图表。这些指标有源代码，但需要一个特殊库MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4。

MetaCOT 2 CFTC ToolBox 支持使用以下类型的 CFTC 报告：

COT - 交易承诺 。这是自 1989 年以来历史最悠久的经典报告类型。这类报告针对多种期货，包括商品、货币、能源期货（天然气、石油）、金融期货（债券、指数）和其他衍生品。报告分为两个版本：考虑参与者的期权头寸（期货和期权）和不考虑期权头寸（仅期货）。

。这是自 1989 年以来历史最悠久的经典报告类型。这类报告针对多种期货，包括商品、货币、能源期货（天然气、石油）、金融期货（债券、指数）和其他衍生品。报告分为两个版本：考虑参与者的期权头寸（期货和期权）和不考虑期权头寸（仅期货）。 D-COT - Dissagregated COT 。这类报告是 COT 报告的扩展。它包括更具体的交易者群体。此类报告自 2011 年开始发布，仅适用于商品期货市场（商品、天然气、石油、金属）。报告分为两个版本：包括参与者的期权头寸（期货和期权）和不包括期权头寸（仅期货）。

。这类报告是 COT 报告的扩展。它包括更具体的交易者群体。此类报告自 2011 年开始发布，仅适用于商品期货市场（商品、天然气、石油、金属）。报告分为两个版本：包括参与者的期权头寸（期货和期权）和不包括期权头寸（仅期货）。 TFF - 金融期货交易者 。这类报告与 D-COT 类似，是为金融期货计算的。与传统的 COT 报告相比，它将市场参与者划分为更具体的交易者群体。与其他报告一样，它有两个版本：包括参与者的期权头寸（期货和期权）和不包括期权头寸（仅期货）。

。这类报告与 D-COT 类似，是为金融期货计算的。与传统的 COT 报告相比，它将市场参与者划分为更具体的交易者群体。与其他报告一样，它有两个版本：包括参与者的期权头寸（期货和期权）和不包括期权头寸（仅期货）。 CIT - 《商品指数交易商补充 报告》。商品指数交易者报告。一种特殊类型的报告，类似于经典的 COT 报告，但包括指数交易者的头寸。这类报告考虑了交易者的期权头寸。

报告》。商品指数交易者报告。一种特殊类型的报告，类似于经典的 COT 报告，但包括指数交易者的头寸。这类报告考虑了交易者的期权头寸。 LRGST - 最大头寸。COT 报告除了包含交易者持仓数据外，还包含最大市场参与者持仓占未平仓合约（未平仓合约总数）百分比的额外数据。这些数据不是单独的报告类型，但结构不同，在 MetaCOT 2 中作为单独的报告类型进行分析。

以下是为每种支持的报告类型建立的指标：

绝对头寸 - 市场参与者的绝对头寸。它们是所有指标的基本数据类型。所有其他指标，如一组交易者的净头寸或 COT 指数，都是以参与者的绝对头寸为基础构建的。

- 市场参与者的绝对头寸。它们是所有指标的基本数据类型。所有其他指标，如一组交易者的净头寸或 COT 指数，都是以参与者的绝对头寸为基础构建的。 绝对变化 - 交易者净头寸的每周变化。该值包含在各类报告的 "承诺变化 " 栏中。该指标允许您计算任意周数的变化，并以合约净变化和变化百分比的形式提供结果。

- 交易者净头寸的每周变化。该值包含在各类报告的 栏中。该指标允许您计算任意周数的变化，并以合约净变化和变化百分比的形式提供结果。 净头寸 - 显示交易者的净头寸。适用于所有报告类型。根据 MetaCOT 2 绝对头寸计算。

- 显示交易者的净头寸。适用于所有报告类型。根据 MetaCOT 2 绝对头寸计算。 Netto Changes - 与 MetaCOT 2 Absolute Changes 相似，但计算交易者净头寸的变化。 该指标允许您计算任意周数的变化，并以合约净变化以及变化百分比的形式提供结果。

- 与 MetaCOT 2 Absolute Changes 相似，但计算交易者净头寸的变化。 该指标允许您计算任意周数的变化，并以合约净变化以及变化百分比的形式提供结果。 COT 指数 - 一种典型的震荡指标，其数值范围为 0 至 100。介于 0 至 20 和 80 至 100 之间的值被视为极端值，预示着趋势可能发生变化。对于不同类型的报告，该指标有不同的叫法： "COT - Index " - 用于 COT 报告。 D-COT 指数" --用于分解 COT 报告。 TFF 指数" --用于 TFF 报告。 CIT-Index' - 用于 CIT 报告。

- 一种典型的震荡指标，其数值范围为 0 至 100。介于 0 至 20 和 80 至 100 之间的值被视为极端值，预示着趋势可能发生变化。对于不同类型的报告，该指标有不同的叫法： - " - 用于 COT 报告。 --用于分解 COT 报告。 --用于 TFF 报告。 - 用于 CIT 报告。 Willco - Williams Commercial Index - 威廉姆斯 商业指数。该指标由 Larry Williams 提出，是对 COT 指数的更高级修改。它不仅考虑了一组交易者的历史持仓水平，还用市场总成交量（未平仓合约）来衡量。因此，获得的数值更加准确，而且不受波动的影响，而波动是流动性不足的稀缺市场的特征。这一指标也必须在期货结算市场上使用，因为在到期时，参与者的头寸会被清算，这就需要额外考虑总的未平仓合约。

Commercial Index - 商业指数。该指标由 Larry Williams 提出，是对 COT 指数的更高级修改。它不仅考虑了一组交易者的历史持仓水平，还用市场总成交量（未平仓合约）来衡量。因此，获得的数值更加准确，而且不受波动的影响，而波动是流动性不足的稀缺市场的特征。这一指标也必须在期货结算市场上使用，因为在到期时，参与者的头寸会被清算，这就需要额外考虑总的未平仓合约。 变动指数 - 根据 COT 指数或 Willco 指数计算。它是 COT 指数当前值与 6 周前值（默认参数）之间的简单差值。它预示着市场参与者的强烈调整。它通常是市场反转的先兆。超过 40% 的模数值被视为该指标的极端值，但也可以设置其他阈值水平。

CFTC 的每份报告都有 7 个主要指标，每类报告的每个指标都有 5 个版本。下表显示了指标与报告类型之间的对应关系。对于某些版本的指标，可在 "市场 "中单独构建。在这种情况下，指标名称包含指向相应独立版本的链接。否则，该指标只能作为本库的一部分提供：

安装库和指标

要正确安装和使用指标，请按照以下步骤操作：





编译完成后，Meta Cot 2 指标将出现在 MetaTrader 中。您可以在图表上运行这些指标。指标显示的数据将延迟：

要消除延迟，请安装全功能版本库：MetaCOT CFTC ToolBox MT4。然后执行以下两个操作之一：

方案 1 ：通过删除 Version .mqh，并将 VersionFull.mqh 文件重命名为 Version .mqh ，从而 使用 MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull .mqh 文件，而不是 MQL4\Include\MetaCOT\Version .mqh 文件。或者直接用 VersionFull.mqh 替换 Version. mqh 的内容。

：通过删除 文件重命名为 ，从而 文件，而不是 文件。或者直接用 替换 的内容。 方案 2：在 MetaEditor 中打开 Version.mqh 文件。在 #define METACOT_DEMO 行的开头加上两个斜线，将其注释掉：











#define VERSION "2.11"



#define METACOT_TOOLBOX







double Version( void )

{

double ver = StringToDouble (VERSION);

return ver;

}

更改后，重复安装步骤中的第 5 点，重新编译所有指标。重新启动指标。如果一切操作正确，滞后现象应该会消失：

如果由于某种原因无法升级到全功能版本，请通过私人消息系统与我联系：https://www.mql5.com/zh/users/c-4

一个窗口中的多个指标

所有 MetaCOT 系列指标的设计都允许您在一个窗口中合并数据，并与标准指标一起使用。除标准功能外，还具有以下功能：

可以在主图表的一个子窗口中同时显示多个指标；

每个指标的数据都可以作为计算另一个标准指标的基础。

下面我们通过示例来介绍这些功能，我们将在一个子窗口中创建两个 COT 指数，并计算其中一个指数的移动平均值：

将 COT-Index 指标拖放到黄金图表中。使用默认参数启动它： 再次将 COT-Index 指标拖放到黄金图表中，拖放到已经构建好的指标区域。在启动前，用 Netto Nonreportable 仓位替换交易者组。将镜像模式（Mittor Mode）设为 "true"。选择绿色。启动后，会出现下图：

现在，我们还将使用拖放功能将标准移动平均线指标移动到第一个指标的区域。选择绘制样式为虚线。作为 "应用于 "表单中的属性，选择 "第一个指标数据 "模式。启动后，移动平均线将根据 COT 指数本身进行计算，并在指标窗口中显示为红色虚线：



其他标准图表也可以类似方式在 MetaCOT 数据上绘制。

建立在 MetaCOT COT 指标操作员净头寸基础上的 RSI 指标：

以 MetaCOT COT Netto Positions 指标操作员的净仓位（虚线通道）为基础构建的布林线指标：

您可以通过以下视频熟悉在一个窗口中显示多个指标的方法：

以 CSV 和 Excel 格式导出 CFTC 报告

除指标外，MetaCOT 2 CFTC 工具箱还可将任何报告数据导出为 CSV 文本文件。然后可将该文件加载到 Excel 等统计信息处理程序中。将数据保存到文件的任务由一个特殊工具完成，以脚本形式执行MetaCOT 2 Save Indicators Values In File。它接收 34 个 MetaCOT 指标之一的数值，并将其保存到 CSV 格式的文本文件中。该工具有以下主要参数：

CFTC 指标类型 - 34 个 MetaCOT 指标之一，其值应予以保存；

- 34 个 MetaCOT 指标之一，其值应予以保存； Period (if used) - 指标的 周期 ，如果指标中使用了周期。对于不使用周期的指标，例如 COT 绝对位置，该参数将被忽略；

- 指标的 ，如果指标中使用了周期。对于不使用周期的指标，例如 COT 绝对位置，该参数将被忽略； 变动周期（如果使用） --变动指数指标和变动指标（绝对变动和净变动）都使用该参数，它与 两份报告之间的差值 参数相对应。它显示当前报告与上一份报告之间的周数。如果指标（如 COT 指数或净值头寸）不使用该参数，则会被忽略；

--变动指数指标和变动指标（绝对变动和净变动）都使用该参数，它与 参数相对应。它显示当前报告与上一份报告之间的周数。如果指标（如 COT 指数或净值头寸）不使用该参数，则会被忽略； Type of Mov.Index（如果使用）- 运动指数指标类型。它专门用于运动指数指标；

让我们考虑一项实际任务：将 COT-Index 指标导出到 Excel 中，以便进一步分析：

在我们感兴趣的工具图表上运行 "将指标值保存到文件 "脚本； 在 "CFTC 指标类型 "参数中选择 "COT 指数"。保持 "周期 "参数不变，等于 52 周； 点击 "确定 "按钮。MetaCOT/CsvReport 工作文件夹中将出现一个新文件，文件名为报告和指标：

(找到所需文件的文件夹位置大致如下：C:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\MetaCOT\CsvReport, 其中 UserName 是您的 Windows 名称）；

启动 Excel。选择 "数据 "选项卡并单击 "从文本 "图标，导出 CSV 文件。导出向导将启动。让我们选择之前保存的文件。作为列分隔符，我们将指定一个分号。

如果一切操作正确，52 每周 COT 指数的值就会出现在表格中：

脚本会一次性将所有参与者组保存在各自的列中。同样，您可以将任何 CFTC 报告以及基于该报告的任何指标导出到 Excel。例如，如果要分析 COT 参与者的绝对头寸，则需要在 CFTC 指标类型中选择 COT 绝对头寸，然后保存结果。

下面的视频展示了将 COT 参与者的净头寸数据（Netto Position）导出到 Excel 的示例：

针对程序员

所有指标均根据相同算法构建：

填写特殊的 CotBaseSettings 结构，形成数据查询；

结构，形成数据查询； 通过 MetaCOT 2 CFTC ToolBox 库以两个数组的形式加载报告的基本数据：日期 - 值（日期时间，双）；

根据接收到的基本数据计算指标值。所有计算算法均位于 MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh 中；

将计算值与当前图表同步，并在图表上显示数据。

让我们以 MetaCOT 2 COT 指数为例进行分析：











#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, 俄罗斯圣彼得堡"

#property link "https://www.mql5.com/en/articles/1573"

#include <MetaCOT\Version.mqh>

#property version VERSION

#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."

#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"

#property description "

For work this indicator need download and install 'MetaCOT - Install CFTC reports' tool."

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_minimum - 10

#property indicator_maximum 110

#property indicator_level1 0 ;

#property indicator_level2 20 ;

#property indicator_level3 80 ;

#property indicator_level4 100 ;

#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"

#property strict



#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>



const ENUM_CFTC_REPORT ReportType = CFTC_COT;

CftcReportInfo ReportInfo;

input ENUM_COT_SOURCE Source = FUTURES_AND_OPTIONS;

input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;

input int CotPeriod = 52 ;

input string ProffSettings = "" ;

input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;

input ENUM_COT_DATA_TYPE DateType = COT_DATA_FUTURES;

input ENUM_COT_SUBGROUP SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;

input bool AutoDetectReport = true ;

input string LoadReportName =

"WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE" ;

input bool Mirror = false ;

double cot_values[];

ENUM_LICENSE_TYPE LicenseType;

int Sign = 1 ;

double cvalues[];

datetime ctimes[];

int cindex = 0 ;

int prev_total = 0 ;







int OnInit ()

{

Sign = Mirror ? - 1 : 1 ;

EventSetTimer ( 5 );

SetIndexBuffer ( 0 , cot_values, INDICATOR_DATA );

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 );



CotBaseSettings settings;

settings.source = Source;

settings.subgroup = SubGroup;

settings.report_name = ReportInfo.report_name;

settings.date_type = DateType;

settings.release_day = ReleaseDay;

settings.report_name = ReportInfo.report_name;

string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "" ;

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);



GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);

return ( INIT_SUCCEEDED );

}



int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime & time[],

const double & open[],

const double & high[],

const double & low[],

const double & close[],

const long & tick_volume[],

const long & volume[],

const int & spread[]

)

{

int total = ArraySize (cvalues);

if (total == 0 )

return rates_total;

if (prev_calculated == 0 )

cindex = 0 ;

ArraySetAsSeries (cot_values, false );

ArraySetAsSeries (time, false );

int limit = prev_calculated;



if (total != prev_total)

{

limit = 0 ;

cindex = 0 ;

prev_total = total;

}



for ( int i = limit; i < rates_total; i++)

{

if (ctimes[cindex] > time[i])

{

cot_values[i] = EMPTY_VALUE ;

continue ;

}

while (cindex+ 1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+ 1 ])

cindex++;

if (!Mirror)

cot_values[i] = cvalues[cindex];

else

cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];

}

return rates_total- 1 ;

}

让我们详细分析一下 COT 指数本身的计算方法。计算分为两个步骤：

获取一个 COT 报告组的净头寸； 根据收到的数据计算 COT 指数：















bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group , datetime& times[], double & values[])

{



double netto_values[];

if (!GetCotNettoValues(settings, group , times, netto_values))

return false ;



return GetIndexValues(period, netto_values, values);

}

COT 指数计算本身由GetIndexValues 函数（ToolBox.mqh 文件）表示：













bool GetIndexValues( int period, double & src_values[], double & ind_values[])

{

double max, min, index, curr;

int imax, imin, total = ArraySize (src_values);

ArrayResize (ind_values, ArraySize (src_values));

ArrayInitialize (ind_values, EMPTY_VALUE );

for ( int i = period- 1 ; i < total; i++)

{

imax = ArrayMaximum (src_values, i-period+ 1 , i);

imin = ArrayMinimum (src_values, i-period+ 1 , i);

max = src_values[imax];

min = src_values[imin];

curr = src_values[i];

if (max-min != 0.0 )

index = ((curr-min)/(max-min))* 100.0 ;

else

index = 100.0 ;

ind_values[i] = index;

}

return ArraySize (ind_values)> 0 ;

}

MetaCOT2 系列的所有其他指标均以相同方式运行。

交易商承诺"（COT）报告分析

MetaCOT 2 COT 绝对头寸

绝对头寸指标显示未平仓头寸的动态或经典 COT（交易商承诺）报告中每组参与者的交易商数量。它包括以下几组：

所有市场参与者的未平仓合约总数（未平仓合约）；

多头头寸，即非商业多头交易者的数量；

空头头寸或非商业交易者数量（非商业空头）；

非商业价差头寸或被覆盖的交易者数量（非商业价差）；

多头头寸或操作员数量（操作员多头）；

空头头寸或操作者数量（操作者空头）；

无需报告的多头头寸或小交易商数量（无需报告的多头头寸）；

无法报告或小型交易商的空头头寸（无法报告的空头头寸）。

以下是该指标的主要参数及其数值：

报告来源 - COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体- COT 报告的参与者群体。包括上述组别；

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专题博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

通常，某个参与者组的极端值预示着全球市场的逆转。该指标显示这些值，预示着未来可能出现的逆转：

COT 报告：参与者绝对仓位图





MetaCOT 2 COT 绝对变化

MetaCOT 2 承诺的绝对变化显示市场参与者所持合约数量的变化。指标显示的数据可在 COT 报告本身的同名 "承诺变化 "部分中找到：





COT 报告：原始报告格式

不过，该指标还有其他功能：

合同数量的变化不仅可以与前一周的报告进行比较，还可以与任何其他报告的前一日进行比较（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行配置）；

不仅可以用合约绝对变化的形式显示变化，还可以用百分比的形式显示变化（通过类型值参数设置）。

指标的主要参数及其值如下：

报告来源 - COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的参与者群体。包括未平仓合约、多头和空头非商业交易商、操作员和未报告交易商；

- COT 报告的参与者群体。包括未平仓合约、多头和空头非商业交易商、操作员和未报告交易商； 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门的博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

必须了解的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而对基本市场情况进行最准确、最全面的分析。

COT 报告：绝对仓位变化图

MetaCOT 2 COT 净头寸

市场参与者净头寸指标显示三类交易者之一的多头头寸和空头头寸之间的差额，以及整个市场的未平仓合约总额和非商业交易者持有的头寸数量。该指标的数据来源是美国商品期货交易委员会（CFTC）的 COT（Commitments of Traders）报告。以下是所显示组别的完整列表：

所有市场参与者的未平仓合约总量（未平仓合约）；

非商业交易者的净头寸（Netto Non-Commercial）

覆盖的非商业交易者头寸（非商业价差）；

运营商或商业交易商的净头寸（运营商多头净头寸）；

未报告或小交易商的净头寸（Nonreportable Long）；

其中一组参与者的净头寸的极端值往往是全球市场逆转的先兆。该指标显示这些数值，预示着未来可能出现逆转。关于如何使用该指标的更多详情，请参阅 Larry Wilmes 的著作《期货市场交易的秘密》。与业内人士一起行动"，以及同名文章 "Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野"。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的参与者群体；

对于高级用户，还可使用其他参数，详情请参见专题博客：MetaCOT 2：设置与可能性。

该指标可与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，包括在指标的一个共同子窗口中显示多个参与者组，以及根据指标本身的数据计算标准技术指标。重要的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而对市场的基本面进行最准确、最全面的分析。

COT 报告：参与者净头寸图表

MetaCOT 2 COT 净头寸变化

MetaCOT 2 承诺净头寸变化显示市场参与者净头寸的变化。有关市场参与者及其持有合约数量的信息来自美国商品期货交易 委员会（CFTC）发布的 COT 报告。指标数据与 COT 报告中 "承诺变化 "部分给出的数值相似，唯一不同的是，它们是根据交易者的净头寸而非绝对头寸计算的。此外，该指标还具有其他功能：

不仅可以查看与前一周报告相比的合同数量变化，还可以查看与其他任何报告日期相比的合同数量变化（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行配置）；

不仅可以用合约绝对变化的形式显示变化，还可以用百分比的形式显示变化（通过类型值参数设置）。

指标的主要参数及其值如下：

报告来源 - COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告； Netto Group of Traders - COT 报告的净参与者群体。包括三个组（非商业交易者、操作者和未报告交易者）之一的未平仓合约和总持仓；

- COT 报告的净参与者群体。包括三个组（非商业交易者、操作者和未报告交易者）之一的未平仓合约和总持仓； 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门的博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。

该指标可与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，包括在指标的一个共同子窗口中显示几组参与者。这使得基本面和技术面市场分析具有高度灵活性。重要的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而对基本面市场情况进行最准确、最全面的分析。

COT 报告：净头寸变化图

MetaCOT 2 COT 指数

COT 指数是确定市场极端超买和超卖点的最常用、最有效、最简单的指标。它根据 COT（Commitments of Traders，交易商承诺）报告中的交易商净头寸数据，使用随机震荡公式计算得出。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100% 表示市场处于极度超买和超卖的时刻，预示着价格在达到这些水平后会频繁反转。商业、非商业和未报告交易者的净头寸以及未平仓合约均用作计算基础。

有关如何使用该指标的更多详情，请参阅 Larry Williams 的著作：《期货市场交易的秘密》。与业内人士一起行动》，以及同名文章《Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野》。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的参与者群体。包括上面列出的组别；

- COT 报告的参与者群体。包括上面列出的组别； COT 指数周期- COT 指数计算周期。建议值：25、52 和 156 周；

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标可与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，包括在指标的一个共同子窗口中显示几组参与者。这使得基本面和技术面市场分析具有高度灵活性。重要的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而对基本面市场情况进行最准确、最全面的分析。

52 周 COT 指数图表，黄金

MetaCOT 2 COT 威廉姆斯商业指数 (Willco)

威廉姆斯商业指数简称 Willco，由 Larry Williams 开发，是经典COT 指数指标的最高级版本。与后者不同的是，Willco 不仅考虑了参与者群体的极端值，而且还将其与总未平仓合约相关联。因此，我们可以说，Willco 是相对于整个市场加权的经典 COT 指数指标。与后者一样，它也是一个振荡器，其数值变化范围从 0% 到 100% 不等。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100%，表明市场处于极度超买和超卖的时刻，预示着价格在达到这些水平后会频繁反转。交易者的净头寸数据是计算的基础（参见MetaCOT 2 Netto Positions 指标）。

有关如何使用该指标的更多详情，请参阅 Larry Williams 的著作：《期货市场交易秘诀》。与业内人士一起行动"，以及同名文章《Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野》。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - COT 报告的类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告的类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的参与者群体。包括上述群体；

- COT 报告的参与者群体。包括上述群体； COT 指数周期 - COT 指数计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标应与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，这样可以提高基本面和技术面市场分析的准确性。

黄金 52 周 Willco 图表

MetaCOT 2 COT 运动指数

该指标以柱状图的形式显示参与者相对位置的变化，单位为百分比。其范围从 -100% 到 +100%，根据COT 指数 或Willco 指数 的数据计算。当指标的绝对值超过 40% 的默认阈值水平时，就会出现反转信号。

MetaCOT 系列的其他指标是趋势 指标，而运动指数是脉冲 指标，即显示市场参与者仓位的急剧变化。因此，该指标在与其他 MetaCOT 系列指标结合分析时不可或缺。此外，其他提供 CFTC 报告的程序中也没有运动指数。因此，MetaTrader 平台和 MetaCOT 套件是全面分析 CFTC 报告的替代解决方案。

关于如何使用该指标的更多详情，请参阅 Larry Williams 的著作：《期货市场交易的秘密》。与业内人士一起行动"，以及同名文章《Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野》。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的参与者群体。包括上述组别；

- COT 报告的参与者群体。包括上述组别； Calculation On Data（根据数据计算 ） - 允许您从两个指标中选择一个作为计算数据：COT Index（经典版）或 Willco Index（高级版）；

） - 允许您从两个指标中选择一个作为计算数据：COT Index（经典版）或 Willco Index（高级版）； Period - COT 指数计算周期，即计算移动指数本身 所 依据的指标。建议值：26、52 和 156 周；

依据的指标。建议值：26、52 和 156 周； Movement Type - 指数计算类型。该指标可根据经典 COT 指数和 Willco 指数计算；

- 指数计算类型。该指标可根据经典 COT 指数和 Willco 指数计算； 运动周期- COT 指数当前值与 N 个周期前相同值之间的差值。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标可与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，包括在指标的一个共同子窗口中显示多个参与者组。

52 周运动指数图表





分析 "分类 COT" (D-COT) 报告

MetaCOT 2 D-COT 绝对头寸

绝对头寸指标显示未平仓头寸的动态或 "分类 COT "报告中每组参与者的交易者数量。它包括以下几组：

所有市场参与者的未平仓合约总量（未平仓合约）；

生产商多头头寸（生产商/配料商/加工商/用户多头头寸）；

生产者空头头寸（生产者/Merchart/处理器/用户空头）；

掉期交易商的多头头寸总量（掉期交易商多头头寸）；

掉期交易商的总空头头寸（掉期交易商空头）；

掉期交易商价差头寸总量（掉期交易商价差）；

管理资金多头头寸；

货币经理人的空头头寸总量（管理货币空头）；

覆盖范围内的货币经理人总头寸（管理货币价差）；

其他应申报交易商的多头总持仓（其他应申报多头）；

其他須申報交易商的淡倉總額（其他須申報淡倉）；



其他需报告 的 价差 其他需报告的交易者 的总持仓 ；



的 的总持仓 無須申報的好倉；

无须具报交易商的淡仓总量（无须具报淡仓）；

以下是指标参数及其数值：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体- D-COT 报告参与者群体。包括上述组别；

对于高级用户，还可使用其他参数，这些参数可在专题博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中找到。

通常情况下，其中一组参与者的极端值预示着全球市场的逆转。该指标显示这些值，预示着未来可能出现的逆转：

分类 COT 报告，参与者绝对仓位图

MetaCOT 2 D-COT 绝对变化

MetaCOT 2 D-COT 绝对变化显示市场参与者所持合约数量的变化。指标显示的数据可在 D-COT 报告本身的同名 "承诺变化 "部分中找到：





分类 COT 报告，原始报告格式

不过，该指标还有其他特点：

合同数量的变化不仅可以与前一周的报告进行比较，还可以与任何其他报告的前一日进行比较（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行配置）；

不仅可以用合约绝对变化的形式显示变化，也可以用百分比的形式显示变化（通过类型值参数设置）。

指标的基本参数及其值如下：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - D-COT 报告的参与者群体。包括未平仓合约、多头和空头非商业交易商、操作员和未报告交易商；

- D-COT 报告的参与者群体。包括未平仓合约、多头和空头非商业交易商、操作员和未报告交易商； 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门的博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

必须了解的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而对基本市场情况进行最准确、最全面的分析。

分类 COT 报告：绝对头寸的动态变化

MetaCOT 2 D-COT 净头寸

MetaCOT 2 D-COT 净头寸分析分类交易者承诺（D-COT）报告，是为 COT 报告计算的经典净头寸 指标的类似物。

D-COT 净头寸是市场参与者净头寸的指标。它显示了其中一组交易者的多头头寸和空头头寸之间的差额，以及整个市场的未平仓合约总量。通过该指标可以分析主要商品市场的供求动态。价格上涨趋势应得到商品需求增加的证实，而价格下跌则应得到需求减少的证实。这些指标的背离是潜在市场逆转的重要信号。

有关该指标计算方法的更多详情，请参阅 Larry Williams 的著作：《期货市场交易的秘密》。与业内人士一起行动》。

以下是该指标的主要参数及其数值：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者组- D-COT 报告参与者组。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标用于分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料）。要分析金融市场（货币、指数、债券），请使用 TFF 系列指标，尤其是 TFF Netto Position 指标。

分类 COT 报告，参与者净头寸图表

MetaCOT 2 D-COT 净头寸变化

MetaCOT 2 D-COT 净头寸变化显示市场参与者的净头寸变化。有关市场参与者及其持有合约数量的信息来自美国商品期货交易 委员会（CFTC）发布的 D-COT 报告。指标数据与 D-COT 报告中 "承诺变化 "部分给出的数值相似，唯一不同的是，它们是根据交易者的净头寸而非绝对头寸计算的。此外，该指标还有其他特点：

不仅可以查看与前一周报告相比的合同数量变化，还可以查看与其他任何报告日期相比的合同数量变化（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行配置）；

不仅可以用合约绝对变化的形式显示变化，还可以用百分比的形式显示变化（通过类型值参数设置）。

指标的主要参数及其值如下：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告； Netto Group of Traders - D-COT 报告的净参与者组。

- D-COT 报告的净参与者组。 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专题博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。

分类 COT 报告，参与者净头寸变化图

MetaCOT 2 D-COT 指数

D-COT 指数是确定市场极端超买和超卖点的最常用、最有效、最简单的指标。它根据 D-COT（交易者分类承诺）报告中的交易者净头寸数据，使用随机震荡公式计算得出。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100%，表示市场处于极度超买和超卖状态，表明价格在达到这些水平后会频繁反转。

关于该指标的计算方法，您可以在 Larry Williams 的著作《期货市场交易的秘密》（Secrets of Trading in the Futures Market） 中了解更多。与业内人士一起行动》。

以下是该指标的主要参数及其数值：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - D-COT 报告参与者群体；

- D-COT 报告参与者群体； COT 指数周期- COT 指数计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

该指标用于分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料）。要分析金融市场（货币、指数、债券），请使用 TFF 系列指标，尤其是 TFF 指数指标。

52 每周分类 COT 指数图表，黄金

MetaCOT 2 D-COT 威廉姆斯商业指数 (Willco)

威廉姆斯商业指数（Williams Commercial Index）简称 Willco，由 Larry Williams 开发，是经典指标 D-COT 指数的最高级版本。与后者不同的是，Willco 不仅考虑了参与者群体的极端值，还将其与总的未平仓合约相关联。因此，我们可以说，Willco 是相对于整个市场经典 D-COT 指数的加权指标。与后者一样，它也是一个振荡器，其数值从 0% 到 100% 之间变化。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100% 表示市场处于极度超买和超卖的时刻，预示着价格在达到这些水平后可能出现反转。

关于该指标的计算方法，您可以在 Larry Williams 的著作《期货市场交易的秘密》（Secrets of Trading in the Futures Market） 中了解更多。与业内人士一起行动》。

以下是该指标的主要参数及其数值：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者组 - D-COT 报告参与者组；

- D-COT 报告参与者组； Willco 指数周期- Willco 指数计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

该指标用于分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料）。要分析金融市场（货币、指数、债券），请使用 TFF 系列指标，尤其是威廉姆斯商业指数 TFF 指标。

黄金 52 周分项 Willco 图表

MetaCOT 2 D-COT 运动指数

运动指数由 Steve Breeze 首次提出，并在其著作《交易者承诺圣经：如何从内幕市场情报中获利》中进行了描述。该指标在分析 CFTC 报告的交易者中迅速流行起来，并成为一种经典且在许多方面独一无二的工具，用于发现导致市场参与者之间头寸失衡的急剧变化。该指标最适合波动交易。

该指标以柱状图的形式显示参与者相对仓位的变化，单位为百分比。其范围从 -100% 到 +100%，根据D-COT 指数 或Willco 指数 的数据计算。当指标的绝对值超过 40% 的默认阈值水平时，就会出现反转信号。

MetaCOT 系列的其他指标是趋势 指标，而运动指数是脉冲 指标，即显示市场参与者仓位的急剧变化。因此，该指标在与其他 MetaCOT 系列指标结合分析时不可或缺。此外，其他提供 CFTC 报告的程序中也没有运动指数。

您可以在Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野一文 中了解更多有关该指标计算方法的信息。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； Group of Traders - 一组 D-COT 报告参与者；

- 一组 D-COT 报告参与者； Period - COT 或 Willco 指数的计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

- COT 或 Willco 指数的计算周期。建议值：26、52 和 156 周； Movement Period - 两个指数点之间的周期。默认值为 6 周；

Period - 两个指数点之间的周期。默认值为 6 周； Movement Type - 指数计算 类型 。该指标既可按传统的 D-COT 指数计算，也可按 Willco 指数计算；

- 指数计算 。该指标既可按传统的 D-COT 指数计算，也可按 Willco 指数计算； 临界值-临界值，超过该值，指标将发出趋势可能发生变化的信号。

该指标用于分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料）。要分析金融市场（货币、指数、债券），可使用 TFF 系列指标，尤其是运动指数 TFF 指标。

52 每周变动指数图表，黄金

金融期货交易者"（TFF）报告分析

MetaCOT 2 TFF 绝对头寸

绝对头寸指标显示未平仓头寸的动态或金融期货交易者报告参与者各组别的交易者数量。它包括以下组别：

所有市场参与者的总未平仓合约（未平仓合约）；

中介机构、交易组织者的多头头寸（Dealer/Intermediary Long）；

中间人、交易组织者的空头头寸（Dealer/Intermediary Short）；

交易商/中介机构差价头寸；

资产管理人多头头寸；

资产经理人淡仓

资产经理人价差头寸；

杠杆基金多头头寸；

杠杆基金空仓

杠杆基金价差头寸；

其他报告交易者的多头头寸（杠杆基金多头头寸）；

其他申报交易商的淡仓（杠杆基金淡仓）；

其他申报交易商的杠杆基金价差头寸；

无须申报的多头头寸

无须报告的空头头寸；

指标参数及其数值如下：

报告来源 - TFF 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- TFF 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体- TFF 报告参与者群体。包括上述组别；

对于高级用户，还可使用其他参数，您可在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

通常情况下，某个参与者组的极端值预示着全球市场的逆转。该指标显示这些值，预示着未来可能出现的逆转：

TFF 报告，交易商绝对头寸图，俄罗斯卢布

MetaCOT 2 TFF 绝对变化

MetaCOT 2 TFF 绝对变化显示市场参与者所持合约数量的变化。指标显示的数据可在 TFF 报告本身的同名 "变化 "部分中找到：





TFF 报告，原始格式

不过，该指标还具有其他功能：

合同数量的变化不仅可以与前一周的报告进行比较，还可以与任何其他日期的报告进行比较（可通过 "两份报告之间的差异 "参数进行配置）；

不仅可以以合约绝对变化的形式显示变化，还可以以百分比的形式显示变化（可通过类型值参数进行设置）。

指标的基本参数及其值如下：

报告来源 - D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- D-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - D-COT 报告的参与者群体。包括未平仓合约、多头和空头非商业交易商、操作员和未报告交易商；

- D-COT 报告的参与者群体。包括未平仓合约、多头和空头非商业交易商、操作员和未报告交易商； 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门的博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

必须了解的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而对基本市场情况进行最准确、最全面的分析。





TFF 报告、交易商绝对头寸变化动态、俄罗斯卢布

MetaCOT 2 TFF 净头寸

TFF 净头寸是市场参与者净头寸的指标。它显示其中一组交易商的多头头寸和空头头寸之间的差额，以及整个市场的未平仓合约总额。通过该指标可以分析主要金融市场的供求动态。商品需求的增长应能证实价格上涨趋势，而需求的减少应能证实价格下跌趋势。这些指标的背离是潜在市场逆转的重要信号。

有关该指标计算方法的更多详情，请参阅 Larry Williams 的著作：《期货市场交易的秘密》。与业内人士一起行动》。

以下是该指标的主要参数及其数值：

报告来源 - TFF 报告 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- TFF 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体- TFF 报告参与者群体。

对于高级用户，还可使用其他参数，您可在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标用于分析金融市场（货币、指数、债券）。要分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料），请使用 D-COT 系列指标，尤其是 D-COT Netto Position 指标。

TFF 报告，参与者净头寸图表

MetaCOT 2 TFF 净头寸变化

MetaCOT 2 TFF Netto Changes 显示市场参与者净头寸的变化。有关市场参与者及其持有合约数量的信息来自美国商品期货交易 委员会（CFTC）发布的 TFF 报告。指标数据与 TFF 报告中"承诺变化"部分给出的数值相似，唯一不同的是，它们是按交易者的净头寸而非绝对头寸计算的。此外，该指标还有其他特点：

合同数量的变化不仅可以与前一周的报告进行比较，还可以与任何其他报告的前一日进行比较（可通过 "两份报告之间的差异 "参数进行配置）；

不仅可以用合约绝对变化的形式显示变化，还可以用百分比的形式显示变化（可通过类型值参数设置）。

指标的主要参数及其值如下：

报告来源 - TFF 报告类型。有两种类型的报告：仅期货和期货与期权；

- TFF 报告类型。有两种类型的报告：仅期货和期货与期权； Netto Group of Traders（交易者净值组 ）- TFF 报告的参与者净值组。

）- TFF 报告的参与者净值组。 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专题博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。

TFF 报告，参与者净头寸的动态变化

MetaCOT 2 TFF 指数

TFF 指数是确定市场极端超买和超卖点的最常用、最有效和最简单的指标。它是根据 TFF（金融期货交易者）报告中有关交易者净头寸的数据，使用随机震荡公式计算得出的。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100% 表示市场出现极端超买和超卖的时刻，预示着达到这些水平后价格可能会反转。

关于该指标的计算方法，您可以在 Larry Williams 的著作《期货市场交易的秘密》（Secrets of Trading in the Futures Market） 中了解更多。与业内人士一起行动》。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - TFF 报告 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- TFF 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - TFF 报告的参与者群体；

- TFF 报告的参与者群体； COT 指数周期- COT 指数计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

对于有经验的用户，还可使用其他参数，您可在专门博客中了解这些参数：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标用于分析金融市场（货币、指数、债券）。要分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料），请使用 D-COT 系列指标，尤其是 D-COT 指数指标。

英镑 52 周 TFF 指数图表

MetaCOT 2 TFF 威廉姆斯商业指数（Willco）

威廉姆斯商业指数（Williams Commercial Index）简称 Willco，由 Larry Williams 开发，是经典TFF 指数 指标的最高级版本。与后者不同的是，Willco 不仅考虑了参与者群体的极端值，还将其与未平仓合约总量联系起来。因此，我们可以说，Willco 是相对于整个市场经典 TFF 指数指标的加权指标。与后者一样，它也是一个振荡器，其数值变化范围从 0% 到 100% 不等。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100% 表示市场处于极度超买和超卖的时刻，预示着价格在达到这些水平后可能出现反转。

关于该指标的计算方法，您可以在 Larry Williams 的著作《期货市场交易的秘密》（Secrets of Trading in the Futures Market） 中了解更多。与业内人士一起行动》。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - TFF 报告 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- TFF 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - TFF 报告参与者群体；

- TFF 报告参与者群体； Willco 指数周期- Willco 指数计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

对于有经验的用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标用于分析金融市场（货币、指数、债券）。要分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料），请使用 D-COT 系列指标，尤其是威廉姆斯商业指数 D-COT 指标。

俄罗斯卢布 52 周 TFF Willco 图表

MetaCOT 2 TFF 运动指数

移动指数由 Steve Breeze 首次提出，并在其著作《交易者承诺圣经：如何从内幕市场情报中获利》中进行了描述。它很快在分析 CFTC 报告的交易者中流行起来，并成为一种经典且在许多方面独一无二的工具，用于发现导致市场参与者之间头寸失衡的急剧变化。该指标最适合波动交易。

该指标以柱状图的形式显示参与者相对仓位的变化，单位为百分比。其范围从 -100% 到 +100%，根据 TFF 指数或 Willco 指数指标的数据计算。当指标的绝对值超过 40% 的默认阈值水平时，就会出现反转信号。

MetaCOT 系列的其他指标是趋势 指标，而运动指数是脉冲 指标，即显示市场参与者仓位的急剧变化。因此，该指标在与其他 MetaCOT 系列指标结合分析时不可或缺。此外，其他提供 CFTC 报告的程序中也没有运动指数。

您可以在Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野一文 中了解更多有关该指标计算方法的信息。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - TFF 报告 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- TFF 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； Group of Traders（交易者组 ）- TFF 报告参与者组；

）- TFF 报告参与者组； Period - COT 或 Willco 指数的计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

- COT 或 Willco 指数的计算周期。建议值：26、52 和 156 周； Movement Period - 两个指数点之间的周期。默认值为 6 周；

Period - 两个指数点之间的周期。默认值为 6 周； Movement Type - 指数计算 类型 。该指标可按传统 TFF 指数和 Willco 指数计算；

- 指数计算 。该指标可按传统 TFF 指数和 Willco 指数计算； 临界值-临界值，超过该值，指标将发出趋势可能发生变化的信号。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标用于分析商品市场（金属、石油和天然气、食品、原材料）。要分析金融市场（货币、指数、债券），请使用 TFF 系列指标，尤其是运动指数 D-COT 指标。

52 周 TFF 变动指数图表，英镑

分析 COT 报告的 "最大交易商 "部分

MetaCOT 2 L-COT 绝对仓位

该指标显示大型市场参与者的持仓量与未平仓合约总数（未平仓合约）的关系。在 COT 报告中，大型参与者划分如下：

按最大绝对头寸（按总头寸）。反过来，又分为两个分组：

四个最大交易商的绝对头寸（4 个或更少交易商）；



八大交易商的绝对持仓量（8 个或更少交易商）；

净头寸。反过来，它也分为两个分组：

四个最大交易商（4 个或更少交易商）的净头寸；



八大交易商的净头寸（8 个或更少交易商）；

因此，有 4 个组别可供分析：4 大交易商和 8 大交易商的绝对头寸，4 大交易商和 8 大交易商的净头寸。该指标数据可直接从 COT 报告中获取：

以下是该指标的主要参数及其数值：

报告来源 - L-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货和期货与期权；

- L-COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货和期货与期权； 交易者组- L-COT 报告参与者组。包括上述四组中的一组；

对于高级用户，还可使用其他参数，这些参数可在专门博客中找到：MetaCOT 2：设置和可能性。

主要参与者的位置动态如下图所示：

COT 报告：主要市场参与者图表

MetaCOT 2 L-COT 绝对变化

MetaCOT 2 L-COT 绝对变化显示大型市场参与者所持合约数量的变化。

该指标具有以下特点：

显示合约数量的变化。不仅可以与上一周的报告进行比较，还可以与其他任何报告日期进行比较（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行调整）；

变化不仅可以以合同绝对变化的形式显示，也可以以百分比的形式显示（可通过类型值参数配置）。

指标的主要参数及其值如下：

报告来源 - COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的主要参与者群体。包括上述四个组；

- COT 报告的主要参与者群体。包括上述四个组； 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1 表示将计算当前值与一周前的前一数值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门的博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

重要的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而提供最准确、最全面的基本市场分析。





COT 报告：主要参与者的仓位变化动态

MetaCOT 2 L-COT 净头寸

主要市场参与者净头寸指标显示主要参与者多头和空头头寸在净头寸和绝对头寸方面的差异。

四大交易商的绝对头寸；

四大交易商的净头寸；

八大交易商的绝对头寸；

八大交易商的净头寸；

通常情况下，其中一个参与者的净头寸极端值是全球市场逆转的先兆。该指标显示这些数值，预示着未来可能出现的逆转。指标的主要参数及其数值如下：

报告来源 - COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - 大型参与者群体；

对于高级用户，还可使用其他参数，这些参数可在专门博客中找到：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标可与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，包括在指标的一个共同子窗口中显示多个参与者组，以及在指标本身的数据上计算标准技术指标。重要的是要明白，该指标最好与其他 MetaCOT 系列指标结合使用，从而对市场基本面进行最准确、最全面的分析。





COT 报告：主要参与者净头寸图

MetaCOT 2 L-COT 净头寸变化

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes 显示主要市场参与者的净头寸变化。该指标还具有其他功能：

显示合约数量的变化。不仅可以查看与前一周报告的对比，还可以查看与任何其他报告日期的对比（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行调整）；

变化不仅可以以合同绝对变化的形式显示，也可以以百分比的形式显示（可通过类型值参数配置）。

指标的主要参数及其值如下：

报告来源 - COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种报告类型：仅期货报告和期货与期权报告； Netto Group of Traders - COT 报告中大型参与者的净团体；

- COT 报告中大型参与者的净团体； Difference Between Two Reports（两份报告之间 的差值） - 默认值为 1，表示将计算当前值与一周前的前值之间的差值。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

的差值） - 默认值为 1，表示将计算当前值与一周前的前值之间的差值。默认值 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门的博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。

该指标可与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，包括在指标的一个共同子窗口中显示几组参与者。这使得基本面和技术面市场分析具有高度灵活性。重要的是，该指标最好与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，从而对基本面市场情况进行最准确、最全面的分析。

COT 报告：主要参与者净头寸的动态变化





MetaCOT 2 L-COT 指数

L-COT 指数是根据大型市场参与者的数据计算得出的经典 COT 指数。由于该数据是相对的，显示的是大型参与者持有的合约占未平仓合约总数的百分比，因此 L-COT 指数与 Willco 的 L-COT 指标完全相同。因此，L-COT 指数并不是一个独立的指标。

MetaCOT 2 L-COT 威廉姆斯商业指数（Willco）

L-COT 威廉姆斯商业指数简称 Willco，由 Larry Williams 开发，是经典COT 指数指标的最先进版本。与后者不同的是，Willco 不仅考虑了参与者群体的极端值，还将其与总未平仓合约相关联。因此，我们可以说，Willco 是相对于整个市场加权的经典 COT 指数指标。与后者一样，它也是一个振荡器，其数值变化范围从 0% 到 100% 不等。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100%，表明市场处于极度超买和超卖的时刻，预示着价格在达到这些水平后会频繁反转。交易者的净头寸数据是计算的基础（参见MetaCOT 2 Netto Positions 指标）。

有关如何使用该指标的更多详情，请参阅 Larry Williams 的著作：《期货市场交易的秘密》。与业内人士一起行动"，以及同名文章 "Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野"。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - COT 报告 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的参与者群体。包括上述群体；

- COT 报告的参与者群体。包括上述群体； COT 指数周期 - COT 指数计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标应与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，这样可以提高基本面和技术面市场分析的准确性。





基于主要参与者仓位的 COT 指数

MetaCOT 2 L-COT 运动指数

该指标以柱状图的形式显示参与者相对仓位的变化，单位为百分比。其范围从 -100% 到 +100%，根据COT 指数 或Willco 指数 的数据计算。当指标的绝对值超过 40% 的默认阈值水平时，就会出现反转信号。

MetaCOT 系列的其他指标是趋势 指标，而运动指数是脉冲 指标，即显示市场参与者仓位的急剧变化。因此，该指标在与其他 MetaCOT 系列指标结合分析时不可或缺。此外，其他提供 CFTC 报告的程序中也没有运动指数。因此，MetaTrader 平台和 MetaCOT 套件是全面分析 CFTC 报告的替代解决方案。

关于如何使用该指标的更多详情，请参阅 Larry Williams 的著作：《期货市场交易的秘密》。与业内人士一起行动"，以及同名文章《Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野》。

以下是该指标的主要参数及其值：

报告来源 - COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告；

- COT 报告类型。有两种类型的报告：仅期货报告和期货与期权报告； 交易者群体 - COT 报告的参与者群体。包括上述组别；

- COT 报告的参与者群体。包括上述组别； Calculation On Data（根据数据计算 ） - 允许您从两个指标中选择一个作为计算数据：COT Index（经典版）或 Willco Index（高级版）；

） - 允许您从两个指标中选择一个作为计算数据：COT Index（经典版）或 Willco Index（高级版）； Period - COT 指数计算周期，即计算移动指数本身 所 依据的指标。建议值：26、52 和 156 周；

依据的指标。建议值：26、52 和 156 周； Movement Type - 指数计算类型。该指标可根据经典 COT 指数和 Willco 指数计算；

- 指数计算类型。该指标可根据经典 COT 指数和 Willco 指数计算； 运动周期- COT 指数当前值与 N 个周期前相同值之间的差值。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标可与 MetaCOT 系列的其他指标相结合，包括在指标的一个共同子窗口中显示几组参与者。





运动指数，基于大型参与者的仓位

商品指数交易者补充"（CIT）报告分析

商品指数交易商补充 报告是经典 COT 报告的扩展版本，适用于某些商品市场。它针对以下市场生成： 小麦

可可

咖啡

棉花

屠宰用牛

活牛

猪肉

糖

谷物

大豆（豆、油、面粉）； 除了 COT 报告的主要组别外，CIT 报告还包括所谓指数交易商的多头和空头头寸信息（CIT 多头全部 和CIT 空头全部）。否则，它将重复 COT 报告。此类报告仅适用于期货和期权。

MetaCOT 2 CIT 绝对头寸

绝对头寸指标显示未平仓头寸的动态或 CIT 报告参与者各组别的交易者数量。它包括以下几组：

所有市场参与者的总未平仓合约（未平仓合约）；

多头头寸或非商业交易者数量（非商业多头）；

空头头寸或非商业交易者数量（非商业空头）；

非商业价差头寸或被覆盖的交易者数量（非商业价差）；

多头头寸或操作员数量（操作员多头）；

空头头寸或操作者数量（操作者空头）；

应报告多头头寸总量（Total Reportable Long）；

須具報交易商的須具報淡倉總額 （須具報淡倉總額） ；

； 无须具报或小型交易商的好仓 (无须具报好仓)；

無須申報或小型交易商的淡倉（無須申報淡倉）；

指数交易商的好仓（CIT 全部好仓）；

指数交易者的空头头寸（CIT 多头全部）；

该指标有一个主要参数：

交易者群体- CIT 报告中的参与者群体。它包括上述组别；

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

下图显示了指数交易者的总多头和空头头寸：





CIT 报告：指数交易者持仓图表





MetaCOT 2 CIT 绝对变化

MetaCOT 2 CIT 绝对变化显示市场参与者所持合约数量的变化。指标显示的数据可在 CIT 报告本身的同名 "承诺变化 "部分中找到。

不过，该指标还具有其他功能：

合同数量的变化不仅可以与上一周的报告进行比较，还可以与其他任何报告日期进行比较（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行配置）；

不仅可以以合约绝对变化的形式显示变化，还可以以百分比的形式显示变化（可通过类型值参数进行设置）。

以下是指标的主要参数及其值：

交易者组 - CIT 报告的参与者组。包括上面列出的组别；

- CIT 报告的参与者组。包括上面列出的组别； 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1，表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1，表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专题博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。





CIT 报告：指数交易者头寸的动态变化

MetaCOT 2 CIT 净头寸

市场参与者净头寸指标显示了 CIT 报告中某组交易者多头和空头头寸之间的差额。以下是所显示组别的完整列表：

所有市场参与者的总持仓量（持仓量）；

非商业交易者的净头寸（Netto Non-Commercial）

非商业价差（Non-Commercial Spread）；

运营商或商业交易商的净头寸（Netto Operators）；

指数交易者净头寸（Netto CIT All）；

无须报告或小型交易商的净头寸（Netto Nonreportable）；

该指标有一个主要参数：

交易者群体 - CIT 报告中的参与者群体；

对于高级用户，还可使用其他参数，详情请参见专题博客：MetaCOT 2：设置与可能性。





CIT 报告：指数交易者净头寸图表

MetaCOT 2 CIT 净头寸变化

MetaCOT 2 CIT Netto Changes 根据 CIT 报告显示市场参与者净头寸的变化。 指标数据与 CIT 报告中"承诺变化"部分给出的数值相似，唯一不同的是，它们是根据交易者的净头寸而非绝对头寸计算得出的。此外，该指标还具有其他特点：

不仅可以查看与前一周报告相比的合同数量变化，还可以查看与其他任何报告日期相比的合同数量变化（可通过 "两份报告之间的差值 "参数进行配置）；

不仅可以以合约绝对变化的形式显示变化，还可以以百分比的形式显示变化（可通过类型值参数进行设置）。

以下是指标的主要参数及其值：

Netto 组交易者 - CIT 报告中参与者的净组别。它包括上面列出的组别；

- CIT 报告中参与者的净组别。它包括上面列出的组别； 两份报告之间的 差额 - 默认值为 1，表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。

差额 - 默认值为 1，表示将计算当前值与一周前的前值之间的差额。默认值为 2 表示计算当前值与两周前值的差值，等等。 类型值- 绝对值表示显示合约数的绝对变化。百分比值以前值的百分比显示该变化。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专题博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。





CIT 报告：指数交易者净头寸的动态变化

MetaCOT 2 CIT 指数

CIT 指数是根据 CIT 报告数据计算的经典 COT 指数指标。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100%，表示市场处于极度超买和超卖状态，表明价格在达到这些水平后会频繁反转。计算基于 CIT 报告中一组交易者的净头寸。

关于如何使用该指标的更多详情，请参阅拉里-威廉姆斯（Larry Williams）的著作《期货市场交易秘诀》（Secrets of trading on the futures market）。与业内人士一起行动》，以及同名文章《Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野》。

以下是该指标的主要参数及其值：

交易者群体 - CIT 报告的参与者群体。包括上述组别；

- CIT 报告的参与者群体。包括上述组别； CIT 指数周期- CIT 指数计算周期。建议值：25、52 和 156 周；

对于高级用户，还可使用其他参数，您可在专题博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。





52 周 CIT 指数图表，白糖

MetaCOT 2 CIT 威廉姆斯商业指数 (Willco)

威廉姆斯商业指数简称 Willco，由 Larry Williams 开发，是经典 CIT 指数指标的最高级版本。与后者不同的是，Willco 不仅考虑了参与者群体的极端值，还将其与总未平仓合约相关联。因此，我们可以说，Willco 是相对于整个市场加权的经典 COT 指数指标。与后者一样，它也是一个振荡器，其数值变化范围从 0% 到 100% 不等。指标值从 0% 到 20%，从 80% 到 100%，表明市场处于极度超买和超卖的时刻，预示着价格在达到这些水平后会频繁反转。计算基于 CIT 报告中交易者的净头寸。

关于如何使用该指标的更多详情，请参阅拉里-威廉姆斯（Larry Williams）的著作《期货市场交易秘诀》（Secrets of trading on the futures market）。与业内人士一起行动》，以及同名文章《Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野》。

以下是该指标的主要参数及其值：

交易者群体 - COT 报告的参与者群体。它包括上面列出的组别；

- COT 报告的参与者群体。它包括上面列出的组别； CIT 指数周期 - CIT 指数计算周期。建议值：26、52 和 156 周；

对于高级用户，还提供其他参数，您可以在专门博客中阅读：MetaCOT 2：设置和可能性。

该指标应与 MetaCOT 系列的其他指标结合使用，这样可以提高基本面和技术面市场分析的准确性。





图 52 CIT Willco 周线，小麦

MetaCOT 2 CIT 变动指数

该指标以柱状图的形式显示 CIT 指数或 Willco 的变化，单位为百分比。其范围从 -100% 到 +100%，根据 CIT 指数或 Willco 指数数据计算。当指标的绝对值超过 40% 的默认阈值水平时，就会出现反转信号。

MetaCOT 系列的其他指标是趋势 指标，而运动指数是脉冲 指标，即显示市场参与者仓位的急剧变化。因此，该指标在与其他 MetaCOT 指标结合分析时不可或缺。

您可以在文章《Meta COT 项目 - MetaTrader 4 终端分析 CFTC 报告的新视野》中了解更多使用该指标的方法。

以下是该指标的主要参数及其值：

交易者群体 - CIT 报告的参与者群体。包括上述组别；

- CIT 报告的参与者群体。包括上述组别； Calculation On Data （ 根据数据计算 ）- 允许您从两个指标中选择一个作为计算数据：CIT Index（CIT 指数）（经典变量）或 Willco Index（Willco 指数）（高级变量）；

（ ）- 允许您从两个指标中选择一个作为计算数据：CIT Index（CIT 指数）（经典变量）或 Willco Index（Willco 指数）（高级变量）； 周期 - CIT 指数 的 计算周期，即计算移动指数本身所依据的指标。建议值：26、52 和 156 周；

计算周期，即计算移动指数本身所依据的指标。建议值：26、52 和 156 周； Movement Type - 指数计算 类型 。该指标可根据经典 CIT 指数和 Willco 指数计算；

- 指数计算 。该指标可根据经典 CIT 指数和 Willco 指数计算； 运动周期- CIT 指数当前值与 N 个周期前相同值之间的差值。

对于高级用户，还可以使用其他参数，您可以在专题博客：MetaCOT 2：设置和可能性 中了解这些参数。





52 周 CIT 运动指数图表