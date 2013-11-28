Keltner 通道

请观看如何免费下载自动交易
Keltner 通道是基于波动，箱型设置于一条 指数型移动平均 的上下。
此指标的作者 Chester Keltner 在其 1960 年出版的书籍 "How to make money in Commodities (如何在期货中获利)"中首次描述他的基于 10-周期 移动平均线 的系统，之后为此指标命名。
此指标由价格箱型或带型构成，它们位于指数平均线的上下，以它的数值乘以 Average True Range (ATR - 平均真实范围)的数值。这个通道确实是十分有趣。首先，因为他们出色地将两个指标结合在一起: 移动平均线和ATR。
计算方法如下:
Keltner 上通道 = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner 下通道== MA (close, x) - (m * ATR (y))
此处:
- x - 均线周期;
- m - 系数;
- у - ATR 指标周期.
指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
- SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Include\
- Keltner_Channel.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators\
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/399
