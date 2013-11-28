代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Keltner 通道 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3128
等级:
(42)
已发布:
已更新:
keltner_channel.mq5 (13.76 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Keltner 通道是基于波动，箱型设置于一条 指数型移动平均 的上下。

此指标的作者 Chester Keltner 在其 1960 年出版的书籍 "How to make money in Commodities (如何在期货中获利)"中首次描述他的基于 10-周期 移动平均线 的系统，之后为此指标命名。

此指标由价格箱型或带型构成，它们位于指数平均线的上下，以它的数值乘以 Average True Range (ATR - 平均真实范围)的数值。这个通道确实是十分有趣。首先，因为他们出色地将两个指标结合在一起: 移动平均线和ATR。

计算方法如下:

Keltner 上通道 = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner 下通道== MA (close, x) - (m * ATR (y))

此处:

  • x - 均线周期;
  • m - 系数;
  • у - ATR 指标周期.

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

  • SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Include\
  • Keltner_Channel.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators\

Keltner 通道

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/399

ColorMACD ColorMACD

彩色 MACD 直方图，信号线根据趋势方向改变它的颜色。

Exp_TrendContinuation Exp_TrendContinuation

交易系统采用 TrendContinuation 趋势指标。

RBCI RBCI

区间震荡通道指数 (RBCI) 数字滤波器，消除低频分量生成的低频趋势, 以及高频分量生成的高频噪音。

钱德动量振荡器 钱德动量振荡器

钱德动量振荡器 (CMO) 是一个技术指标尝试抓取动量。