带颜色的标准 MACD 直方图 (信号线根据趋势方向为红色或石灰色)。此指标允许选择它自己直方图的平均算法。
指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
Exp_TrendContinuation
交易系统采用 TrendContinuation 趋势指标。ColorJJRSX
平滑相对强度指数。
Keltner 通道
Keltner 通道是基于波动，箱型设置于一条指数型移动平均的上下。RBCI
区间震荡通道指数 (RBCI) 数字滤波器，消除低频分量生成的低频趋势, 以及高频分量生成的高频噪音。