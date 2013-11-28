代码库部分
ColorMACD - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
带颜色的标准 MACD 直方图 (信号线根据趋势方向为红色或石灰色)。此指标允许选择它自己直方图的平均算法。

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

ColorMACD

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/398

