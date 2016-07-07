



指标 XDPO_HTF_Signal 显示选择柱线上的 XDPO_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

XDPO_Sign 的输入参数: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

指标 XDPO_HTF_Signal 所需的可视化输入参数: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

指标 XDPO_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

如果在同一图表上使用若干 XDPO_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

放置编译的指标文件 XDPO_Sign.mq5 于客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. XDPO_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.2. XDPO_HTF_Signal. 交易信号