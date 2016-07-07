请观看如何免费下载自动交易
指标 XDPO_HTF_Signal 显示选择柱线上的 XDPO_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。
当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。
所有输入参数可分为三大组:
- XDPO_Sign 的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融工具 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // 价格平滑方法 input int Length1=12; // 价格平滑深度 input int Phase1=15; // 价格平滑参数, //---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 平滑方法 input int Length2= 5; // 平滑深度 input int Phase2=15; // 平滑参数 //---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 应用的价格
- 指标 XDPO_HTF_Signal 所需的可视化输入参数:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // 上行趋势符号颜色 input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 水平名称位移 input int Y_1=-15; // 垂直名称位移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- 指标 XDPO_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
//---- 提示设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指标触发选项 input uint AlertCount=0; // 生成提示的次数
如果在同一图表上使用若干 XDPO_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。
放置编译的指标文件 XDPO_Sign.mq5 于客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. XDPO_HTF_Signal. 趋势持续信号
图例.2. XDPO_HTF_Signal. 交易信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15339
