输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMA_StDev 指标。

在输入参数中带有时段选择选项的 Gaus_MA_StDev 指标。

基于ColorLaguerre 指标信号的交易系统。

AdaptiveRVI 是适应于经常性周期变化的真实金融市场的相对活力指数震荡指标。