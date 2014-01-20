代码库部分
3D_Oscilator - MetaTrader 5脚本

Luis Damiani
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1931
等级:
(21)
已发布:
已更新:
原作者:

路易斯·达米亚尼

该振荡器以色点形式产生基于RSICCI指标的市场准入和退出的信号。

该指标的信号并不足用于创建仓位。最好补充一些趋势指标进行过滤。

指标的这个版本于2008年7月9日发布到mql4.com上的代码基地

3D_Oscilator

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/437

