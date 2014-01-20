请观看如何免费下载自动交易
3D_Oscilator - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1931
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者:
路易斯·达米亚尼
该振荡器以色点形式产生基于RSI和CCI指标的市场准入和退出的信号。
该指标的信号并不足用于创建仓位。最好补充一些趋势指标进行过滤。
指标的这个版本于2008年7月9日发布到mql4.com上的代码基地。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/437
