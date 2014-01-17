请观看如何免费下载自动交易
Trend_CF - MetaTrader 5脚本
Trend_CF - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1751
- 等级:
-
已发布:
已更新:
真实作者:
Ronald Verwer/ROVERCOM
本指标在两条线之间做填充. 填充的颜色体现了趋势的方向, 两线之间的通道宽度体现了趋势的强度.
本指标首先于2007年10月17日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/482
