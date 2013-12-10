代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

JJRSX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1726
等级:
(18)
已发布:
已更新:
jjrsx.mq5 (11.99 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此为 "标准" Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标，采用超线性平滑替代常用算法。指标使用 CJurX 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

生成的指标使用同一文件中的 CJJMA 类进行平滑处理。所有技术分析的标准元素都适用于本指标。

JJRSX 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/426

AnchoredMomentum AnchoredMomentum

改进的动量指标. 本指标是 Rudy Stefenel 在Stock&amp;Commodities 杂志1998年二月期上描述的.

PerceptronOscill PerceptronOscill

本振荡指标是基于简单的感知器算法绘制的

T3Taotra T3Taotra

此扇叶形趋势指标基于五组 T3 移动均线。

JMA 自适应均线 JMA 自适应均线

使用 JMA 自适应移动均线是对价格范围平滑处理，以及最小滞后的最佳方式。