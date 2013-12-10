请观看如何免费下载自动交易
此为 "标准" Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标，采用超线性平滑替代常用算法。指标使用 CJurX 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
生成的指标使用同一文件中的 CJJMA 类进行平滑处理。所有技术分析的标准元素都适用于本指标。
