T3Taotra - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2041
(19)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
t3taotra.mq5 (16.5 KB) 预览
真实作者:

Tim Tillson

这个优雅扇叶形指标基于五组 T3 移动均线，非常类似于 Alligator of Bill Williams (比尔·威廉斯鳄鱼线)，并以类似的方式用于市场分析。

指标使用 CT3 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 13.07.2006.

  • SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Include。
  • t3taotra.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators。

T3Taotra

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/425

