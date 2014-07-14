代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RVIWithFlat_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1138
等级:
(32)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
RVIWithFlat.mq5 (8.76 KB) 预览
RVIWithFlat_HTF.mq5 (12.15 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

RVIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 RVIWithFlat.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 该 RVIWithFlat_HTF 指标

图例 1. 该 RVIWithFlat_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11323

CHOWithFlat_HTF CHOWithFlat_HTF

此 CHOWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。

CHOWithFlat CHOWithFlat

Chaikin 振荡器，带有市场横盘状态检测选项。

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

此 RSIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。

MFIWithFlat_HTF MFIWithFlat_HTF

此 MFIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。