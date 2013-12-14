代码库部分
XMACD - MetaTrader 5脚本

标准版 MACD 指标，允许从十种可能的变种中选择直方图和信号线的算法:

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

直方图和信号线的颜色依据当前市场状态改变。本 ColorXMACD_Alert 指标也可以设置当最后柱线收盘时，若信号线颜色改变则报警。指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

该指标首次实现于 MQL4 并且发表在文章 Effective Averaging Algorithms with Minimal Lag: Use in Indicators and Expert Advisors （有效平均算法的最小滞后: 用于指标和自动交易程序）03.03.2009.

ColorXMACD 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/509

