BBands Stop v1
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
3069
等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
igorad
BBands_Stop_v1 趋势指标是 布林带 ® 的修改版。它可用于检测一个趋势变化，以及用于设定订单止损。它相当的易于描述和使用。
指标使用提示:
当图表穿越布林带，显示市场的趋势反转，该指标改变其颜色。绿点是买, 橙色点是卖。止损设置在点的上/下方。该指标在趋势中显示良好效果，但在横盘时开始提供虚假信号。因此，建议使用这一指标的同时，配合其它一些过滤指标。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 27.09.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/614
ZigZag NK FiboFan
ZigZag 允许根据最后两个顶值建立 Fibo 扇形。Murrey Math FixPeriod
计算所有柱线的 Murrey 线，并且可以选择计算 Murrey 线的时间帧。
VGridLine_Annual
一年间隔的垂直时间栅格。VGridLine 月度
一月间隔的垂直时间栅格。