实际作者:

igorad

BBands_Stop_v1 趋势指标是 布林带 ® 的修改版。它可用于检测一个趋势变化，以及用于设定订单止损。它相当的易于描述和使用。

指标使用提示:

当图表穿越布林带，显示市场的趋势反转，该指标改变其颜色。绿点是买, 橙色点是卖。止损设置在点的上/下方。该指标在趋势中显示良好效果，但在横盘时开始提供虚假信号。因此，建议使用这一指标的同时，配合其它一些过滤指标。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 27.09.2007。