加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
PivotPointUniversal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 4529
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标为所有历史数据绘制轴点级别。它不使用任何对象。
这里支持 5 种轴点级别。这里有 3 个计算周期: 日线, 周线, 月线。对于日线级轴点它可以指定 GMT 时间位移。
公式, 用于计算:
PIVOT_CLASSIC
PIVOT_CLASSIC
轴点 (P) = (H + L + C) / 3
阻力 (R1) = (2 * P) - L 支撑 (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L) S3 = L - 2 * (H - P)
PIVOT_FIBONACCI
PIVOT_FIBONACCI
轴点 (P) = (H + L + C) / 3
阻力 (R1) = P + 0.382(H – L) 支撑 (S1) = P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L) S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L) S3 = L - (H – L)
PIVOT_DEMARK
PIVOT_DEMARK
如果 C < O 则 X = H + 2 * L + C;
如果 C > O 则 X = 2 * H + L + C;
如果 C = O 则 X = H + L + 2 * C;
阻力 (R1) = X / 2 - L; 支撑 (S1) = X / 2 - H
PIVOT_CAMARILLA
PIVOT_CAMARILLA
R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2
PIVOT_WOODIES
PIVOT_WOODIES
轴点 (P) = (H + L + 2 X C) / 4
阻力 (R1) = (2 X P) - L 支撑 (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
在图中有 4 个 PIVOT_CLASSIC 指标，使用不同参数。仅有第一个日线参数 (GMT 位移) 是真实的。
如果您发现任何错误, 请在论坛发报告，我们会修复它 ;)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/102
本指标绘制所有可用历史数据的 Murrey 数学线,它不使用任何对象。ZeroLag MACD
ZeroLag MACD 指标用前柱线的颜色显示直方图。