PivotPointUniversal - MetaTrader 5脚本

Dmitry Voronkov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
4529
等级:
(69)
已发布:
已更新:
本指标为所有历史数据绘制轴点级别。它不使用任何对象。

这里支持 5 种轴点级别。这里有 3 个计算周期: 日线, 周线, 月线。对于日线级轴点它可以指定 GMT 时间位移。

公式, 用于计算:

PIVOT_CLASSIC

轴点 (P) = (H + L + C) / 3
阻力 (R1) = (2 * P) - L      支撑 (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L                           S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L)                   S3 = L - 2 * (H - P)  

PIVOT_FIBONACCI 

轴点 (P) = (H + L + C) / 3
阻力 (R1) = P + 0.382(H – L)      支撑 (S1) =  P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L)                       S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L)                             S3 = L - (H – L)  

PIVOT_DEMARK

如果 C < O 则 X = H + 2 * L + C;
如果 C > O 则 X = 2 * H + L + C;
如果 C = O 则 X = H + L + 2 * C;
阻力 (R1) = X / 2 - L; 支撑 (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA

R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C    R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C    R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C    R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12   S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6     S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4     S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES

轴点 (P) = (H + L + 2 X C) / 4
阻力 (R1) = (2 X P) - L         支撑 (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L                              S2 = P - H + L


轴点通用技术指标

在图中有 4 个 PIVOT_CLASSIC 指标，使用不同参数。仅有第一个日线参数 (GMT 位移) 是真实的。

如果您发现任何错误, 请在论坛发报告，我们会修复它 ;)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/102

