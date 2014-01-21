这些东西是给那些谁想要尝试测试新​​策略, 但没有任何 EA 的人。

本指标为所有历史数据绘制轴点级别。这里有 5 种支持的轴点级别: 经典, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies。这里有 3 个计算周期: 日线, 周线, 月线。对于日线级轴点它可以指定 GMT 时间位移。