请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Clipboard - MetaTrader 5脚本
此脚本得到窗口剪贴板中的内容。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/104
简单均线 EA
这些东西是给那些谁想要尝试测试新策略, 但没有任何 EA 的人。PivotPointUniversal
本指标为所有历史数据绘制轴点级别。这里有 5 种支持的轴点级别: 经典, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies。这里有 3 个计算周期: 日线, 周线, 月线。对于日线级轴点它可以指定 GMT 时间位移。
布林带宽度 1.0 用于 MetaTrader 5
本指标测量布林带® 之间距离, 并将之作为单一指标, 使用 MetaTrader 5 技术来简化布林带计算。isNewBar
本函数允许检查是否一根新柱线在指定时间帧出现。