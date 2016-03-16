私たちのファンページに参加してください
PivotPointUniversal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 3013
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
このインディケータは、利用可能なすべての履歴のピボットレベルをプロットします。オブジェクトは使われません。
5つのピボットレベルの亜種がサポートされています。日次、週次、月次の3つの計算周期があります。日次のピボットレベルのためには、GMTタイムシフトを指定することが可能です。
計算に使われた方式は下記の通りです。:
PIVOT_CLASSIC
PIVOT_CLASSIC
ピボット (P) = (H + L + C) / 3
Resistance (R1) = (2 * P) - L Support (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L) S3 = L - 2 * (H - P)
PIVOT_FIBONACCI
PIVOT_FIBONACCI
ピボット (P) = (H + L + C) / 3
Resistance (R1) = P + 0.382(H – L) Support (S1) = P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L) S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L) S3 = L - (H – L)
PIVOT_DEMARK
PIVOT_DEMARK
C < O の場合 X = H + 2 * L + C;
C > O の場合 X = 2 * H + L + C;
C = O の場合 X = H + L + 2 * C;
Resistance (R1) = X / 2 - L; Support (S1) = X / 2 - H
PIVOT_CAMARILLA
PIVOT_CAMARILLA
R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2
PIVOT_WOODIES
PIVOT_WOODIES
ピボット (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Resistance (R1) = (2 X P) - L Support (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
この画像には異なるパラメータを持つ4つのPIVOT_CLASSICインディケータがあります。最初のパラメータ（GMTシフト）は日次ピボットのためのみに当てはまります。
エラーを見つけられた場合は、フォーラムでご報告ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/102
