ポケットに対して
インディケータ

PivotPointUniversal - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

このインディケータは、利用可能なすべての履歴のピボットレベルをプロットします。オブジェクトは使われません。

5つのピボットレベルの亜種がサポートされています。日次、週次、月次の3つの計算周期があります。日次のピボットレベルのためには、GMTタイムシフトを指定することが可能です。

計算に使われた方式は下記の通りです。:

PIVOT_CLASSIC

ピボット (P) = (H + L + C) / 3
Resistance (R1) = (2 * P) - L      Support (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L                           S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L)                   S3 = L - 2 * (H - P)  

PIVOT_FIBONACCI 

ピボット (P) = (H + L + C) / 3
Resistance (R1) = P + 0.382(H – L)      Support (S1) =  P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L)                       S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L)                             S3 = L - (H – L)  

PIVOT_DEMARK

C < O の場合 X = H + 2 * L + C;
C > O の場合 X = 2 * H + L + C;
C = O の場合 X = H + L + 2 * C;
Resistance (R1) = X / 2 - L; Support (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA

R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C    R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C    R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C    R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12   S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6     S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4     S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES

ピボット (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Resistance (R1) = (2 X P) - L         Support (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L                              S2 = P - H + L


ピボットポイントユニバーサルテクニカルインディケータ

この画像には異なるパラメータを持つ4つのPIVOT_CLASSICインディケータがあります。最初のパラメータ（GMTシフト）は日次ピボットのためのみに当てはまります。

エラーを見つけられた場合は、フォーラムでご報告ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/102

