PivotPointUniversal - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
O indicador plota níveis Pivot para todo o histórico disponível. Ele não usa nenhum objeto.

Existem 5 níveis variantes de Pivot que são suportados. Existem 3 períodos de apuração: diário, semanal, mensal. Para os níveis pivot diário é possível especificar hora pelo deslocamento GMT.

As fórmulas utilizadas para o cálculo são:

PIVOT_CLASSIC

Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Resistência (R1) = (2 * P) - L      Suporte (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L                           S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L)                   S3 = L - 2 * (H - P)  

PIVOT_FIBONACCI 

Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Resistência (R1) = P + 0.382(H – L)      Suporte (S1) =  P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L)                       S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L)                             S3 = L - (H – L)  

PIVOT_DEMARK

Se C < O Então X = H + 2 * L + C;
Se C > O Então X = 2 * H + L + C;
Se C = O Então X = H + L + 2 * C;
resistência (R1) = X / 2 - L; Suporte (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA

R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C    R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C    R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C    R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12   S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6     S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4     S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES

Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Resistência (R1) = (2 X P) - L         Suporte (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L                              S2 = P - H + L


Indicador técnico de Pontos Universal de Pivot

Na imagem há 4 indicadores de PIVOT_CLASSIC com diferentes parâmetros apresentados. O primeiro parâmetro (deslocamento GMT) é na verdade para os Pivots diários apenas.

Se você encontrou algum erro, por favor nos reporte no Fórum e vamos corrigi-los ;)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/102

