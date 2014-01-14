Participe de nossa página de fãs
PivotPointUniversal - indicador para MetaTrader 5
19775
O indicador plota níveis Pivot para todo o histórico disponível. Ele não usa nenhum objeto.
Existem 5 níveis variantes de Pivot que são suportados. Existem 3 períodos de apuração: diário, semanal, mensal. Para os níveis pivot diário é possível especificar hora pelo deslocamento GMT.
As fórmulas utilizadas para o cálculo são:
PIVOT_CLASSIC
PIVOT_CLASSIC
Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Resistência (R1) = (2 * P) - L Suporte (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L) S3 = L - 2 * (H - P)
PIVOT_FIBONACCI
PIVOT_FIBONACCI
Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Resistência (R1) = P + 0.382(H – L) Suporte (S1) = P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L) S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L) S3 = L - (H – L)
PIVOT_DEMARK
PIVOT_DEMARK
Se C < O Então X = H + 2 * L + C;
Se C > O Então X = 2 * H + L + C;
Se C = O Então X = H + L + 2 * C;
resistência (R1) = X / 2 - L; Suporte (S1) = X / 2 - H
PIVOT_CAMARILLA
PIVOT_CAMARILLA
R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2
PIVOT_WOODIES
PIVOT_WOODIES
Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Resistência (R1) = (2 X P) - L Suporte (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
Na imagem há 4 indicadores de PIVOT_CLASSIC com diferentes parâmetros apresentados. O primeiro parâmetro (deslocamento GMT) é na verdade para os Pivots diários apenas.
Se você encontrou algum erro, por favor nos reporte no Fórum e vamos corrigi-los ;)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/102
