O indicador plota níveis Pivot para todo o histórico disponível. Ele não usa nenhum objeto.

Existem 5 níveis variantes de Pivot que são suportados. Existem 3 períodos de apuração: diário, semanal, mensal. Para os níveis pivot diário é possível especificar hora pelo deslocamento GMT.

As fórmulas utilizadas para o cálculo são:

PIVOT_CLASSIC



Pivot (P) = (H + L + C) / 3

Resistência (R1) = (2 * P) - L Suporte (S1) = (2 * P) - H

R2 = P + H - L S2 = P - H + L

R3 = H + 2 * (P - L) S3 = L - 2 * (H - P)

PIVOT_FIBONACCI



Pivot (P) = (H + L + C) / 3

Resistência (R1) = P + 0.382(H – L) Suporte (S1) = P – 0.382(H – L)

R2 = P + 0.618*(H – L) S2 = P – 0.618*(H – L)

R3 = H + *(H – L) S3 = L - (H – L)

PIVOT_DEMARK



Se C < O Então X = H + 2 * L + C;

Se C > O Então X = 2 * H + L + C;

Se C = O Então X = H + L + 2 * C;

resistência (R1) = X / 2 - L; Suporte (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA



R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C

S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES



Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4

Resistência (R1) = (2 X P) - L Suporte (S1) = (2 X P) - H

R2 = P + H - L S2 = P - H + L





Na imagem há 4 indicadores de PIVOT_CLASSIC com diferentes parâmetros apresentados. O primeiro parâmetro (deslocamento GMT) é na verdade para os Pivots diários apenas.

Se você encontrou algum erro, por favor nos reporte no Fórum e vamos corrigi-los ;)