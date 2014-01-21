请观看如何免费下载自动交易
实际作者:
本指标基于算法, 由 Vladislav Goshkov (VG) 4vg@mail.ru 建议。
本指标绘制所有可用历史数据的 Murrey 数学线,它不使用任何对象。
因此，根据江恩理论，价格移动 1/8，这每 1/8 距离点即是价格的支撑和阻力点。鉴于价格行为 1/8 的特性, Murrey 分配每一个 8 度作为 MML 线。这些属性为方便起见列于此处。
- 8/8 和 0/8 线 (终极阻力). 这些线向上是最难渗透的，向下则可作为最大的支撑。(价格也许永远不会到达这些线).
- 7/8 线 (弱, 衰竭并反转). 这条线很弱。如果价格向上运行太远太快, 并在这条线的位置衰竭, 则反转下落也会很快. 如果价格未在这条线衰竭, 它们将会继续上行到达 8/8 处.
- 6/8 和 2/8 线 (轴点, 反转). 这两条线仅次于 4/8 线处于第二，它们的作用是强迫价格反转. 这是真实的, 不管价格正在上涨或下跌.
- 5/8 线 (交易范围顶部). 所有实体的价格将花费 40% 的时间移动于 5/8 线和 3/8 线之间. 如果价格移动高于 5/8 线并在之上停留 10 至 12 日, 这实体可以说是溢价销售, 并且价格将会继续在 "溢价区域" 之上停留. 但是，如果价格下落至 5/8 线以下, 那么它们将倾向进一步回落寻找一个较低的支撑位.
- 4/8 线 (主要的支撑 / 阻力). 这条线提供最大程度的支撑和阻力. 这条线有最大支撑若价格在它之上，且有最大阻力若价格在它之下. 这个价格级别是最佳反向买卖位置.
- 3/8 线 (交易范围底部). 如果价格低于此线并向上移动, 这条线是很难穿透的. 如果价格上穿此线并停留 10 到 12 日, 则价格将会继续停留并花费 40% 时间在此线和 5/8 线之间.
- 1/8 线 (弱, 衰竭并反转). 这条线很弱。如果价格向下运行太远太快, 并且若它们在此线处衰竭, 它将会反转向上很快. 如果价格未在这条线衰竭, 它们将会继续下行到达 0/8 处.
如果您发现任何错误, 请在论坛里报告.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/101
