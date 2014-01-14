CodeBaseSecciones
Indicadores

PivotPointUniversal - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
Publicado:
Actualizado:
El indicador dibuja los niveles Pivote para toda la historia disponible. No utiliza ningún objeto.

Hay 5 variantes de niveles Pivote soportados. Hay 3 períodos de cálculo: diario, semanal y mensual. Para los niveles de pivote diarios es posible especificar el desplazamiento de hora GMT.

Las fórmulas utilizadas para el cálculo, son:

PIVOT_CLASSIC

Pivote (P) = (H + L + C) / 3
Resistencia (R1) = (2 * P) - L      Soporte (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L                           S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L)                   S3 = L - 2 * (H - P)  

PIVOT_FIBONACCI 

Pivote (P) = (H + L + C) / 3
Resistencia (R1) = P + 0.382(H – L)      Soporte (S1) =  P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L)                       S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L)                             S3 = L - (H – L)  

PIVOT_DEMARK

Si C < O Entonces X = H + 2 * L + C;
Si C > O Entonces X = 2 * H + L + C;
Si C = O Entonces X = H + L + 2 * C;
Resistencia (R1) = X / 2 - L; Soporte (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA

R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C    R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C    R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C    R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12   S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6     S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4     S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES

Pivote (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Resistencia (R1) = (2 X P) - L         Soporte (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L                              S2 = P - H + L


Indicador técnico Puntos de Pivote Universal

En la imagen hay 4 indicadores PIVOT_CLASSIC que se muestran con diferentes parámetros. El primer parámetro (GMT shift - desplazamiento GMT) sólo se usa para los Pivotes diarios.

Si ha encontrado algún error, por favor háganoslo saber en el Foro y lo corregiremos ;)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/102

