Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PivotPointUniversal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 4125
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador dibuja los niveles Pivote para toda la historia disponible. No utiliza ningún objeto.
Hay 5 variantes de niveles Pivote soportados. Hay 3 períodos de cálculo: diario, semanal y mensual. Para los niveles de pivote diarios es posible especificar el desplazamiento de hora GMT.
Las fórmulas utilizadas para el cálculo, son:
PIVOT_CLASSIC
PIVOT_CLASSIC
Pivote (P) = (H + L + C) / 3
Resistencia (R1) = (2 * P) - L Soporte (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L) S3 = L - 2 * (H - P)
PIVOT_FIBONACCI
PIVOT_FIBONACCI
Pivote (P) = (H + L + C) / 3
Resistencia (R1) = P + 0.382(H – L) Soporte (S1) = P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L) S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L) S3 = L - (H – L)
PIVOT_DEMARK
PIVOT_DEMARK
Si C < O Entonces X = H + 2 * L + C;
Si C > O Entonces X = 2 * H + L + C;
Si C = O Entonces X = H + L + 2 * C;
Resistencia (R1) = X / 2 - L; Soporte (S1) = X / 2 - H
PIVOT_CAMARILLA
PIVOT_CAMARILLA
R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2
PIVOT_WOODIES
PIVOT_WOODIES
Pivote (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Resistencia (R1) = (2 X P) - L Soporte (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
En la imagen hay 4 indicadores PIVOT_CLASSIC que se muestran con diferentes parámetros. El primer parámetro (GMT shift - desplazamiento GMT) sólo se usa para los Pivotes diarios.
Si ha encontrado algún error, por favor háganoslo saber en el Foro y lo corregiremos ;)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/102
Algo para los que quieran probar el nuevo Probador de Estrategias y no tienen ningún EA.Clipboard
El script obtiene el contenido del Portapapeles de Windows.
El indicador dibuja las Líneas de Matemáticas de Murrey para toda la historia disponible, no se utiliza ningún objeto.ZeroLag MACD
El indicador ZeroLag MACD muestra el histograma coloreado en la barra anterior.