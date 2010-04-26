CodeBaseРазделы
Индикаторы

PivotPointUniversal - индикатор для MetaTrader 5

Опорные точки Pivot без использования объектов строятся по всей доступной истории.

Пять вариантов расчета. Три варианта построения: дневной, недельный, месячный. Для дневных уровней есть возможность смещения по GMT.

Формулы, использованные для расчета:

PIVOT_CLASSIC

Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Resistance (R1) = (2 * P) - L      Support (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L                          S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L)                   S3 = L - 2 * (H - P)  

PIVOT_FIBONACCI 

Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Resistance (R1) = P + 0.382(H – L)      Support (S1) =  P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L)                       S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L)                             S3 = L - (H – L)  

PIVOT_DEMARK

If C < O Then X = H + 2 * L + C;
If C > O Then X = 2 * H + L + C;
If C = O Then X = H + L + 2 * C;
Resistance (R1) = X / 2 - L; Support (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA

R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C    R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C    R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C    R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12   S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6     S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4     S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES

Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Resistance (R1) = (2 X P) - L         Support (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L                              S2 = P - H + L


Индикатор PivotPointUniversal

На рисунке изображены 4 индикатора типа PIVOT_CLASSIC с разными параметрами. Первый параметр влияет только при задании дневного пивота.

В случае нахождения ошибок пишите на форуме, поправим ;)

