ZeroLag MACD - MetaTrader 5脚本

ZeroLag MACD 指标用前柱线的颜色显示直方图。

本指标基于 MACD (来自MetaTrader 5 标准包)。加入填充并改变它的计算公式。我使用来自 源代码 的公式。

信号线已经被取消。源版本基于 双指数均线 (DEMA)。

ZeroLag MACD

iMovment iMovment

本指标依据趋势方向和价格走势, 绘制不同颜色的蜡烛图。

iBBFill iBBFill

本指标绘制布林带 ®, 依据趋势方向填充不同颜色。

Murrey 数学线 (支撑和阻力) Murrey 数学线 (支撑和阻力)

本指标绘制所有可用历史数据的 Murrey 数学线,它不使用任何对象。

PivotPointUniversal PivotPointUniversal

本指标为所有历史数据绘制轴点级别。这里有 5 种支持的轴点级别: 经典, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies。这里有 3 个计算周期: 日线, 周线, 月线。对于日线级轴点它可以指定 GMT 时间位移。