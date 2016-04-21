CodeBaseKategorien
PivotPointUniversal - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
Der Indikator zeichnet Pivot Levels für die gesamte verfügbare Historie ein. Er verwendet keinerlei Objekte.

5 Varianten von Pivot Levels werden unterstützt. Es gibt 3 Perioden für die Berechnung : täglich, wöchentlich, monatlich. Für die täglichen Pivot Levels kann die GMT Zeitverschiebung angegeben werden.

Die Formeln für die Berechnung sind:

PIVOT_CLASSIC

Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Widerstand (R1) = (2 * P) - L      Unterstützung (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L                           S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L)                   S3 = L - 2 * (H - P)  

PIVOT_FIBONACCI 

Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Widerstand (R1) = P + 0.382(H – L)      Unterstützung (S1) =  P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L)                       S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L)                             S3 = L - (H – L)  

PIVOT_DEMARK

If C < O dann X = H + 2 * L + C;
If C > O Then X = 2 * H + L + C;
If C = O Then X = H + L + 2 * C;
Widerstand (R1) = X / 2 - L; Unterstützung (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA

R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C    R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C    R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C    R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12   S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6     S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4     S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES

Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Widerstand (R1) = (2 X P) - L         Unterstützung (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L                              S2 = P - H + L

Abbildung:


Universaler technischer Indikator Pivot Points

In der Abbildung sind 4 Indikatoren des PIVOT_CLASSIC mit den verschiedenen Parametern dargestellt. Der erste Parameter (GMT shift) wird nur für die täglichen Pivots benutzt.

Sollten Sie Fehler entdecken melden Sie diese bitte im Forum und wir werden sie beheben ;)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/102

