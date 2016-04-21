und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PivotPointUniversal - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Pivot Levels für die gesamte verfügbare Historie ein. Er verwendet keinerlei Objekte.
5 Varianten von Pivot Levels werden unterstützt. Es gibt 3 Perioden für die Berechnung : täglich, wöchentlich, monatlich. Für die täglichen Pivot Levels kann die GMT Zeitverschiebung angegeben werden.
Die Formeln für die Berechnung sind:
PIVOT_CLASSIC
PIVOT_CLASSIC
Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Widerstand (R1) = (2 * P) - L Unterstützung (S1) = (2 * P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
R3 = H + 2 * (P - L) S3 = L - 2 * (H - P)
PIVOT_FIBONACCI
PIVOT_FIBONACCI
Pivot (P) = (H + L + C) / 3
Widerstand (R1) = P + 0.382(H – L) Unterstützung (S1) = P – 0.382(H – L)
R2 = P + 0.618*(H – L) S2 = P – 0.618*(H – L)
R3 = H + *(H – L) S3 = L - (H – L)
PIVOT_DEMARK
PIVOT_DEMARK
If C < O dann X = H + 2 * L + C;
If C > O Then X = 2 * H + L + C;
If C = O Then X = H + L + 2 * C;
Widerstand (R1) = X / 2 - L; Unterstützung (S1) = X / 2 - H
PIVOT_CAMARILLA
PIVOT_CAMARILLA
R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2
PIVOT_WOODIES
PIVOT_WOODIES
Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
Widerstand (R1) = (2 X P) - L Unterstützung (S1) = (2 X P) - H
R2 = P + H - L S2 = P - H + L
Abbildung:
In der Abbildung sind 4 Indikatoren des PIVOT_CLASSIC mit den verschiedenen Parametern dargestellt. Der erste Parameter (GMT shift) wird nur für die täglichen Pivots benutzt.
Sollten Sie Fehler entdecken melden Sie diese bitte im Forum und wir werden sie beheben ;)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/102
