Der Indikator zeichnet Pivot Levels für die gesamte verfügbare Historie ein. Er verwendet keinerlei Objekte.

5 Varianten von Pivot Levels werden unterstützt. Es gibt 3 Perioden für die Berechnung : täglich, wöchentlich, monatlich. Für die täglichen Pivot Levels kann die GMT Zeitverschiebung angegeben werden.



Die Formeln für die Berechnung sind:



PIVOT_CLASSIC



Pivot (P) = (H + L + C) / 3

Widerstand (R1) = (2 * P) - L Unterstützung (S1) = (2 * P) - H

R2 = P + H - L S2 = P - H + L

R3 = H + 2 * (P - L) S3 = L - 2 * (H - P)

PIVOT_FIBONACCI



Pivot (P) = (H + L + C) / 3

Widerstand (R1) = P + 0.382(H – L) Unterstützung (S1) = P – 0.382(H – L)

R2 = P + 0.618*(H – L) S2 = P – 0.618*(H – L)

R3 = H + *(H – L) S3 = L - (H – L)

PIVOT_DEMARK



If C < O dann X = H + 2 * L + C;

If C > O Then X = 2 * H + L + C;

If C = O Then X = H + L + 2 * C;

Widerstand (R1) = X / 2 - L; Unterstützung (S1) = X / 2 - H

PIVOT_CAMARILLA



R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C

S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

PIVOT_WOODIES



Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4

Widerstand (R1) = (2 X P) - L Unterstützung (S1) = (2 X P) - H

R2 = P + H - L S2 = P - H + L

Abbildung:







In der Abbildung sind 4 Indikatoren des PIVOT_CLASSIC mit den verschiedenen Parametern dargestellt. Der erste Parameter (GMT shift) wird nur für die täglichen Pivots benutzt.

Sollten Sie Fehler entdecken melden Sie diese bitte im Forum und wir werden sie beheben ;)