개체를 사용하지 않는 피벗 기준점은 사용 가능한 전체 히스토리에 걸쳐 구축됩니다.



5가지 계산 옵션. 세 가지 구성 변형: 일별, 주별, 월별. 일별 레벨의 경우 GMT 오프셋 옵션이 있습니다.

계산에 사용되는 공식:

피벗_클래식



피벗(P) = (H + L + C) / 3

저항(R1) = (2 * P) - L 지지 (S1) = (2 * P) - H

R2 = P + H - LS2 = P - H + L

R3 = H + 2 * (P - L )S3 = L - 2 * (H - P)

피벗_피보나치



피벗(P) = (H + L + C) / 3

저항(R1) = P + 0.382(H - L) 지지 (S1) = P - 0.382(H - L)

R2 = P + 0.618*(H - L) S2 = P - 0.618*(H - L)

R3 = H + *(H - L )S3 = L - (H - L)

PIVOT_DEMARK



C < O이면 X = H + 2 * L + C;

C > O이면 X = 2 * H + L + C;

C = O이면 X = H + L + 2 * C;

저항(R1) = X / 2 - L; 지지(S1) = X / 2 - H

피벗_카마릴라



R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C

S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12 S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6 S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4 S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2

피벗_우디



피벗(P) = (H + L + 2 X C) / 4

저항(R1) = (2 X P) - L 지지(S1) = (2 X P) - H

R2 = P + H - LS2 = P - H + L





그림은 서로 다른 매개 변수를 가진 PIVOT_CLASSIC 유형의 4 가지 표시기를 보여줍니다. 첫 번째 매개변수는 일일 피벗을 설정할 때만 영향을 줍니다.

오류를 발견하면 포럼에 글을 쓰시면 수정하겠습니다.)

