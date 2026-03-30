核心指數報告（3月23日至3月29日）
交易系统

核心指數報告（3月23日至3月29日）

30 三月 2026, 13:49
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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以下是 Intradaysoft CORE 指數報告，涵蓋期間為 3 月 23 日至 3 月 29 日 本週

Intradaysoft CORE 投資組合面臨更具挑戰性的市場環境，這對整體投資組合結構構成了一次真正的壓力測試。 雖然部分系統仍維持獲利，但多數策略遭遇了適度的回撤，導致該指數本週表現為負。 此類表現是系統化交易的自然組成部分，並能提供寶貴的洞見，讓我們了解投資組合在壓力下的反應。


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