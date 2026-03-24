核心指數報告 2026年3月16日至22日
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核心指數報告 2026年3月16日至22日

24 三月 2026, 09:37
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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各位朋友，大家好！

這是我首份關於 INTRADAYSOFT CORE INDEX 在 3 月 16 日至 22 日期間表現的公開報告。 今後，我將每週發布此類報告，讓各位了解我是如何管理由 13 個交易機器人組成的演算法投資組合的。

您可在此處瀏覽我網站上的完整報告


因此，在 3 月 16 日至 22 日期間，我的 CORE INDEX 上漲了超過 2%。以下是該指數當前的表現曲線：

以下是我目前「核心指數」中包含的系統：

EA NAME SIGNAL PAGE SALES PAGE
Shark FX LIVE SIGNAL SALES PAGE
One Man Army LIVE SIGNAL SALES PAGE
Scopoli LIVE SIGNAL COMING SOON
Investor Superstar LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Flash Scalper LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Merkava LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Futuricon LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Scalping Station LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Project Pegasus LIVE SIGNAL
 COMING SOON
YEN STRIKE LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Vertigo LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Prometheus Scalper LIVE SIGNAL COMING SOON 
Jackal System LIVE SIGNAL
 COMING SOON



#CORE, INDEX