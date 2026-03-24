核心指數報告 2026年3月16日至22日

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各位朋友，大家好！
這是我首份關於 INTRADAYSOFT CORE INDEX 在 3 月 16 日至 22 日期間表現的公開報告。 今後，我將每週發布此類報告，讓各位了解我是如何管理由 13 個交易機器人組成的演算法投資組合的。
因此，在 3 月 16 日至 22 日期間，我的 CORE INDEX 上漲了超過 2%。以下是該指數當前的表現曲線：
以下是我目前「核心指數」中包含的系統：
|EA NAME
|SIGNAL PAGE
|SALES PAGE
|Shark FX
|LIVE SIGNAL
|SALES PAGE
|One Man Army
|LIVE SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Investor Superstar
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Flash Scalper
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Merkava
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Futuricon
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Scalping Station
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Project Pegasus
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|YEN STRIKE
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Vertigo
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Prometheus Scalper
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Jackal System
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON