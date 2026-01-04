2026年1月05–09日外汇与加密货币预测

2026年的第一个完整交易周在假期结束后拉开帷幕，全球市场走势呈现出一定的分化。市场参与者正逐步回归活跃交易状态，而美元则表现出温和走强的态势。全球流动性依然受限，投资者的注意力重新转向宏观经济数据，这些因素很可能在未来几天内影响市场情绪并决定价格走势方向。

💶 EUR/USD

正如预期，在测试1.1800阻力位后，EUR/USD回落至1.1700区域，并在周末收于1.1720，守住了关键支撑位。未来一周，预计该货币对将尝试反弹，目标指向1.1765阻力位，随后可能再次测试1.1800–1.1820区间。若能有效突破该区域，将打开通往1.1900–1.1915，随后是1.2000的上行空间。反之，若汇价跌破1.1700支撑位，下一个目标将是1.1650–1.1680，其后是1.1575–1.1615。

₿ BTC/USD

bitcoin无视美元走强，在周五收盘时仍站在心理关口90,000附近，报90,024。同时，BTC/USD仍处于83,800–94,500的整理区间内，当前交投于该区间的中部。若要否定看空情景并恢复可持续的上涨走势，价格需要站稳在95,000–100,000区间之上。这需要强有力的基本面推动，而目前尚未出现。多头动能减弱可能引发价格回调，指向区间下沿；若83,800支撑被跌破，下一个看空目标将是80,540。

🛢️ Brent

布伦特原油本周收于每桶60.69美元，在此前“圣诞节前”的多头尝试失败后，价格继续承压。从该水平出发，油价可能出现新的反弹，目标指向62.00–62.20，随后看向63.00，但也存在重新回落至60.00，继而下探58.50以及年内低点58.17的风险。与此同时，在美国特勤部门拘捕委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的背景下，市场情绪保持谨慎。委内瑞拉拥有全球最大的石油储量，该国局势的进一步发展可能对油价产生极为显著的影响。

🥇 XAU/USD

正如预测，在创下新的历史高点后，黄金进入修正阶段，并在周末收于每盎司4,332美元。近几日，金价围绕4,350的枢轴点波动，同时仍保持在4,200–4,250这一关键支撑区间之上。本周，价格可能短线回调至该支撑区域，随后再度上行，目标指向4,375–4,400。若能突破这一阻力区间，将打开通往4,485–4,550的上行空间。若价格下跌并在4,170下方企稳，则将否定多头情景，并预示着向4,000–4,020展开更深度修正的风险。

🧭 结论

在2026年1月05–09日期间，市场关注的焦点将集中在美国商业活动数据（ISM PMI）、劳动力市场指标，包括ADP就业报告和初请失业金人数，以及美国12月非农就业报告的发布。在欧洲，关键事件将是欧元区通胀数据，这可能影响市场对欧洲央行货币政策的预期。

基准情景：EUR/USD在仍低于1.1820的情况下维持中性偏空，若跌破1.1650，下行风险将加大；BTC/USD在价格维持在90,000上方时为中性偏多，关键阻力位在95,000；Brent在价格低于63.00–65.00区间时为中性偏空，并高度依赖委内瑞拉局势的发展；XAU/USD在金价保持在4,250上方时维持多头情景。