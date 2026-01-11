2026年1月12–16日外汇与加密货币市场预测

上周公布的美国宏观经济数据并未显示经济状况出现明显恶化。ISM PMI 指标以及劳动力市场数据（包括 ADP 报告、每周初请失业金人数和 12 月非农就业数据）证实，美国劳动力市场依然保持稳定。欧元区方面，通胀数据基本符合预期，并未改变市场对欧洲央行政策的预期。综合来看，这些因素提高了投资者的谨慎情绪，并对美元形成支撑。

💶 EUR/USD

欧元/美元上周收于 1.1633，延续了自 12 月高点以来的修正性下跌走势。该货币对仍然对美国宏观经济数据及利率预期变化高度敏感。同时，谨慎的市场情绪继续限制欧元恢复上行动能。汇价不排除尝试反弹至 1.1700-1.1720 阻力区域的可能性，但若无法在该区域上方企稳，可能重新面临抛售压力，并回落至 1.1575-1.1615 区域。如果空头动能进一步增强，则不排除更深度下跌至 1.1540，甚至 1.1470-1.1510 的可能。若价格有效突破并站稳 1.1720 上方，将取消看空情景，并为上涨至 1.1780-1.1820 打开空间，进一步目标可看向 1.1900。

₿ BTC/USD

比特币继续无视美元走强，在 83,800-94,500 的震荡区间内、接近 90,000 关键水平附近交易。新一轮向上突破区间上沿的尝试再次失败，BTC/USD 于周五收于 90,430。如果比特币对美元走强及风险偏好下降作出反应，价格可能回落至 86,600 支撑位，随后进一步下探区间下沿 83,800-85,100。若跌破 83,800，将打开通往下一个空头目标 80,540 的空间。若突破 95,000，则将确认新的多头动能，并为上涨至 98,000-100,000 打开通道。

🛢️ Brent 原油

布伦特原油上周收于每桶 62.71 美元，盘中一度触及下行通道上沿附近的 63.60。地缘政治紧张局势为油价提供支撑，其中包括围绕委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的局势以及该国的海上封锁。此外，有关美国扣押俄罗斯油轮的报道也对价格形成支撑。与此同时，许多分析师指出，今年预计将出现明显的原油过剩，这可能推动油价下探至 50-52 美元，甚至不排除跌至每桶 30-40 美元的可能。新一周内，布伦特原油可能测试 63.90-65.00 阻力区域，若突破，将打开通往 66.80-68.00 的空间。若多头动能减弱，则不排除回落至 60.10-61.00，甚至 59.60 的可能。

🥇 XAU/USD

黄金周五收于 4,509，再次回到历史高位，并继续受益于强劲的避险需求。多头的最近上行目标位于 4,550。若突破该水平，将为上涨至 4,600-4,680 打开空间。

与此同时，不排除短期回调至 4,400-4,450 区域的可能。下一支撑位分别位于 4,350 以及 4,300-4,250。

🧭 结论

未来一周，最重要的事件将是美国通胀数据的公布。周二将发布 12 月消费者价格指数（CPI），周三公布生产者价格指数（PPI），周四市场关注焦点将转向美国零售销售数据及劳动力市场统计。

基准情景为：EUR/USD 在汇价仍低于 1.1720 的情况下整体偏中性至看空，若跌破 1.1575，下行风险将明显加大；BTC/USD 维持中性判断；Brent 在价格保持在 61.80 上方的前提下呈现中性偏多走势，关键阻力位于 63.90-65.00 区间；XAU/USD 维持看多观点，只要金价守住 4,450 上方，策略仍为逢回调买入。

