2025年12月29日 – 2026年1月2日 市场展望

上周市场在圣诞节前流动性逐步下降以及重要宏观经济数据发布数量有限的背景下运行。市场的主要关注点集中在美国数据上，包括于12月23-24日公布的Q3 GDP修正值以及PCE通胀指标。这些数据为市场交易定下了整体基调，但在清淡的市场环境下，价格波动往往因仓位调整和年末获利了结而被放大。

💶 EUR/USD

EUR/USD 上周上涨63点（1.1771，前一周为1.1708），完全符合我们此前的温和看涨预期。未来几天，汇价可能再次测试1.1800-1.1820阻力区间。若受阻于该区域，价格可能回调至1.1700，更深层的修正目标位于1.1650-1.1680，随后为1.1575-1.1615。若有效突破并站稳1.1800-1.1820，将打开通往1.1900-1.1915以及1.2000的上行空间。需要注意的是，在假期期间，低流动性可能导致价格波动失真，因此若缺乏后续走势确认，应谨慎对待关键水平的突破。

💹 BTC/USD

bitcoin 于12月26日（周五）收于87,400附近，仍处于86,360-90,580的窄幅整理区间内。进入新的一年，流动性仍是主导因素，即便缺乏重大消息，也可能出现快速波动。波动区间可能扩大至83,800-94,500。若要否定看跌情景并恢复持续上涨，价格需站稳95,000-100,000区间，但目前这一可能性较低。若跌破83,800支撑位，下一个看跌目标将指向80,540。

🛢 Brent

我们的原油预测完全得到验证。上周在“圣诞节前”的多头推动下，Brent 原油一度升至62.17美元/桶，随后空头迅速反击，价格回落至60.10，最终收于60.39。需要指出的是，12月16日油价自5月以来首次跌破60.00，该水平仍是关键的支撑/阻力区域。短期内价格可能反弹至61.50-63.00，但存在重新回落至60.00、随后至58.50以及年度低点58.17的风险。若价格站稳65.00-66.00，将否定看跌情景，并打开通往69.00-70.00区域的反弹空间。

🥇 XAU/USD

我们此前多次提醒的情形已经出现：12月23日，黄金触及4,500美元/盎司，并以4,532收盘，继续保持强劲的上升趋势。在流动性较低的环境下，回调可能较为迅速，但只要关键支撑位守住，需求仍有望保持稳健。短期内可能出现向4,350-4,380的修正。若跌破4,250，将暂时否定看涨情景，并指向更深层的回调风险，目标为4,170-4,200。若涨势恢复，多头在2026年Q1的目标将是4,700，在宏观环境有利的情况下，甚至可能指向5,000。

📈 结论

未来一周，全球经济日历几乎空白，由于节假日因素，金融市场整体活跃度显著下降，多数国家的央行和统计机构要么休市，要么仅发布极少量数据。

基准情景：在EUR/USD维持在1.1680-1.1700上方的情况下，整体偏中性并略偏多；BTC/USD 为整理区间内的中性走势；Brent 为中性略偏空；XAU/USD 维持看涨思路，回调至4,350-4,380及4,250区域可考虑逢低买入。