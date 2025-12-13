2025年12月15–19日市场预测

美国联邦储备委员会在12月9–10日的会议后，自2025年初以来第三次下调关键利率，将利率下调25个基点至**3.5–3.75%**区间，完全符合市场预期。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在会后表示，美联储目前处于可以“观望并评估”经济在此次决策后如何发展的有利位置。市场将这一表态解读为在新的宏观经济数据出炉之前，货币政策进一步宽松可能进入暂停阶段的信号。

💶 EUR/USD

尽管存在暂停的可能性，交易员仍然预计2026年利率将累计下调50个基点或以上。这一预期持续对美元形成压力，并推动欧元/美元走高。因此，该货币对在本周收于1.1740附近，而一周前为1.1642。短期内，汇价可能继续上行，测试1.1820附近的阻力区域。多头的下一目标位于1.1880–1.1910区间，若能有效突破该区域，将为进一步上涨至1.2000–1.2040打开空间。与此同时，也不排除汇价在1.1820阻力位附近出现技术性回调，并回落至1.1680支撑区域。若调整加深，价格可能下探至1.1620，随后是1.1580。

₿ BTC/USD

比特币几乎未对美联储的决议作出反应，并在12月12日（周五）收于90,198附近的整理区间内。目前，对BTC未来走势作出明确预测仍然较为困难。整体风险偏好下降持续对加密货币构成压力。与此同时，美元走弱在一定程度上限制了比特币的下行空间，但市场对“加密寒冬”来临的担忧依然存在。不过，Euro Pacific Capital首席执行官、知名比特币批评者彼得·希夫（Peter Schiff）表示，比特币跌至零的可能性不大，因为已经投入大量资金的机构、大型基金和高净值投资者不会允许市场彻底崩溃。仅这一点，就可能为“数字黄金”的持有者带来一定安慰。首个支撑位位于88,000–89,000区域，其后依次为84,000–86,000和80,000。上方最近的重要阻力位在93,300–95,000，而若价格能够稳健突破99,000–105,000区间，则将构成更具说服力的多头反转信号。

🛢 布伦特原油

布伦特原油价格本周收于每桶61.0美元附近。该水平可能成为价格反弹的基础，类似于11月底的走势，当时油价先上涨至63.20–63.80区域，随后回落至60.60。下一个重要支撑位是60.00（10月低点），其后是58.00–59.00区间（3–4月低点）。若价格有效突破64.00，将增强多头动能，并有望进一步上涨至65.00–66.00。

🥇 XAU/USD

黄金可被视为本次美联储会议的最大受益者。与“数字黄金”不同，实物黄金轻松突破了4,250的阻力位，最高触及4,453，并收于每盎司约4,301美元。距离刷新历史高点4,381已仅一步之遥，随后市场的关注点可能转向具有象征意义的5,000关口。不过，在年底之前，更为现实的目标仍是4,500。若出现回调，首个关键支撑位在4,250，其后是4,200。若跌破该区域，价格可能进一步下探至4,160–4,170，随后是4,000–4,030。

📈 结论

未来一周的市场走势将受到美联储决议影响的持续发酵、关键宏观经济数据的发布，以及主要央行会议的共同作用。其中包括12月18日的欧洲央行和英国央行会议，以及12月19日的日本央行会议。此外，市场还将重点关注美国零售销售和工业生产数据、美国和欧元区的PMI指数，以及英国和日本的通胀数据。

EUR/USD、BTC/USD和布伦特原油的基准情景为中性，略偏多；XAU/USD的基准情景仍然偏多，倾向于在4,160和4,200附近回调时逢低买入。



