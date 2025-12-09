Santa Claus Rally：市场送出“礼物”的 7 天

Santa Claus Rally（圣诞老人行情）是市场中最知名的日历效应之一，由 Yale Hirsch 于 1972 年首次提出。近半个世纪以来，这一现象多次被观察到，通常表现为股票指数在 12 月最后五个交易日和 1 月前两个交易日出现上涨。从历史来看，这七个交易日往往成为全年最稳定、最积极的时期之一。

为什么会出现这种情况？原因非常实际。大型基金为了在年底前优化业绩报告，会在结算前买入市场领先股票。在假期前流动性趋于下降的背景下，即使是中等规模的买盘也可能推动市场上涨。零售投资者也会强化这一效果，因为他们往往会将节日奖金的一部分投入股市，从而在多数参与者休假时增加额外需求。

对交易者来说，行情启动的第一天一直被视为重要信号。如果首日出现明显上涨，历史上行情在之后六天延续的概率就会提高。因此，Santa Rally 也被用作情绪过滤器和短期交易信号。

专家指出，Santa Claus Rally 并非魔法，也不是迷信，而是多个市场行为和结构性因素共同作用的结果：季节性资金流动、流动性下降、基金组合调整，以及年底投资者心理变化。正是这些因素的结合，使该效应在几十年间展现出明显的统计特征。

同时，12 月仍是流动性较薄的月份。点差扩大、银行交易活动减少、算法在低成交量下运行，使得即便是有限的资金流入也可能形成方向性波动。因此，许多外汇交易者会在 Santa Rally 期间进行谨慎的仓位调整或落袋为安，因为这段时期的波动性往往比月中更具可预测性。

至于加密货币，过去几年它们也曾出现 12 月反弹的迹象。然而在最近 Bitcoin 和 Ethereum 下跌、ETF 热度降低之后，当前市场行为更加谨慎，机构需求也呈现分散状态。

分析人士强调，Santa Claus Rally 的核心价值在于揭示年底资金流动和市场行为。尽管行情的强弱每年可能不同，但其结构特征始终值得研究。对于交易者而言，这是观察市场在低流动性阶段如何运作、哪些资产获得资金流入以及短期入场点如何形成的重要时机。

Santa Rally 并不是上涨的保证，而是一种理解季节性与市场情绪的工具。能够正确解读这七个交易日的投资者，往往能比市场获得更强的优势。







