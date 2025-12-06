2025年12月8日至12日市场预测

过去一周市场整体较为平静，投资者静待美国联邦储备委员会（美联储）12月9日至10日的会议结果。大多数资产价格几乎没有变化，唯一例外是欧元/美元。投资者仍然认为本次会议存在降息25个基点的可能，但也不排除这一举措可能被推迟至2026年初。然而，市场几乎一致认为利率最终会下调，这使美元承受温和压力。

💶 EUR/USD

该货币对周五收于1.1642，意味着美元本周对欧元贬值45点。欧元/美元突破了11月下半月下行通道的上沿，但仍处在1.1620–1.1655的强阻力区内。投资者不愿建立多头或空头仓位，更倾向于等待美联储释放信号。之后监管高层的讲话也将提供进一步方向。近期支撑位位于1.1580及1.1530–1.1550，跌破这些区域将为下探1.1480–1.1500及1.1380–1.1400打开空间。首个阻力位在1.1680，其后为1.1720–1.1730。如果美联储释放鸽派信号并突破这些水平，欧元/美元或将重新开启涨势并向1.2000–1.2200上方迈进。

🟠 BTC/USD

在暴跌超过35％后，比特币仍处于企稳阶段。12月5日（周五），该加密货币收于89,196。疲软的美元为其提供支撑，但市场仍承受强制平仓及风险偏好下降的压力。比特币前景极不确定：支持者预测重返140,000甚至200,000，而悲观者则认为“加密寒冬”正在来临。首个支撑位位于86,000–88,000，其后为75,000–80,000；若跌破此处，将可能回到2024年春至秋季的整固区间53,000–75,000。上方强阻力在93,300–95,000，更明确的反转信号需突破99,000–105,000。

🛢 Brent

原油继续盘整，收于每桶63.60美元附近（相比一周前的63.20美元）。这种稳定反映了市场力量的平衡——市场预计OPEC+将继续严格控制产量支撑价格，但对非OPEC产量增长及需求疲软的担忧依然抑制涨势。买盘兴趣在61.00–62.00区域明显增强。下一支撑位58.00–59.00对应本年3至4月的低点。卖压在64.00–66.00附近显著加大，其后阻力位在67.5–68.5。

🏆 XAU/USD

黄金仍是年末最具吸引力的资产之一，美联储放松政策的预期及持续的地缘政治不确定性提供支撑。此前我们指出，自10月10日以来，黄金沿着上升趋势支撑攀升并触及4,200–4,250美元的强阻力区。尽管多头努力，本周仍未能突破该区域，黄金收于4,198。目前价格正位于上升趋势支撑线附近，可能反弹至4,230–4,260。若突破此区间，将打开通向4,320–4,350的空间并确认牛市反弹延续。最近支撑位在4,160–4,170，其后为4,000–4,030。若美联储立场偏鹰并提振美元，黄金可能下探3,885–3,900甚至更低。

📊 结论

12月8日至12日这一周将由美联储9–10日会议及随后的新闻发布会推动。市场还将关注美国通胀数据及欧元区与中国的经济活动报告。

欧元/美元基准情形中性并稍偏向上涨；比特币及布伦特原油基准情形中性并略偏向下跌。对黄金而言，只要维持在3,950–4,000以上，回调仍被视为买入机会。