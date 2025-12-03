研究表明，新手交易者的活跃时间通常只有 8.5 个月。只有大约 三分之一的人 能持续交易超过一年。那些在前 90 天 接受系统培训的人，平均可以坚持 14 个月。

来自美国和英国的研究显示，最多 80% 的零售交易者 会在第一年退出市场。经纪商也表示，一个交易账户的平均生命周期只有 6–10 个月。主要原因是知识不足和初期压力太大。





一开始，22% 的新手选择剥头皮交易，46% 做日内交易，21% 使用波段交易（持仓几天到一周），只有 11% 选择更长期的策略。一年之后，坚持做剥头皮的人只剩 12%，而使用波段和中期策略的人上升到 48%。这说明交易者会逐步转向更稳定、压力更小的方法。

经纪商报告显示，一个平均日内交易者每月最多下 70 单，交易量可能是本金的 20–30 倍。而波段交易者通常只有 5–6 倍，这样成本更低，心理压力也更小。





剥头皮交易需要在很短时间内不断做决定，这会增加压力并降低专注力。加州大学的一项研究发现，每天交易 50 单以上 的人，在 六个月 内发生情绪疲劳的概率高出一倍。相比之下，波段交易允许更多分析、规划和观察，这让交易过程更轻松，也更稳定。

技术变化也在影响市场。根据 摩根大通 的数据，外汇市场中超过 65% 的交易已经自动化。这让入场门槛变低，但竞争更激烈。

金融心理学家 布雷特·斯汀巴格 说，交易不是和市场作战，而是和自己的急躁作战。随着时间推移，成功的交易者会转向更长期的策略，学会更好的风险控制，提升分析能力。这样的人更有机会成为那 20% 能够长期留在市场中的交易者。





剥头皮看到的是跳点，中期交易看到的是睡梦。







