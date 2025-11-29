2025年12月01日至12月05日市场预测

进入冬季的第一个月，市场情绪依然偏向混合——投资者正为定于12月10日举行的美联储年度最后一次会议做准备。量化紧缩的结束以及进一步降息的预期，继续对美元施压、支持贵金属需求，并在全球数据分化的背景下帮助风险资产维持相对稳定。美国通胀指标（包括PCE）继续放缓，而德国经调和CPI却加速至2.6%。德国Ifo商业景气指数更新和美国褐皮书等其他报告同样显示出复杂局面——美国商业活动保持稳定，而欧洲的改善仍呈现局部性。

💶 EUR/USD

受美国国债收益率回落以及市场对美联储进一步宽松预期的支撑，欧元兑美元自1.1500附近起步后上涨至1.1600一线。然而，汇价仍未能突破11月下半月下行通道的上边界。欧元走势依旧偏谨慎，因为欧元区的数据仅显示温和改善，尚未形成工业生产和商业信心的持续动力。近期支撑位位于1.1540–1.1550，跌破后将指向1.1480–1.1500，进一步下方为1.1380–1.1400区域。初步强阻力在1.1620–1.1655，其后是1.1720–1.1730。若突破这些水平，则有望展开向1.2000–1.2200的上行趋势，但在美联储会议前实现这一目标的可能性极低。

💹 BTC/USD

受益于美元走弱，比特币正试图从此前的灾难性暴跌中恢复——在短短六周内从126,000跌至80,000，跌幅超过35%。11月28日（周五）的高点录得93,124。然而，市场仍受到强制平仓和风险偏好下降的压力。首个支撑位在86,000–88,000区间，其后为75,000–80,000；若跌破该区域，将打开通往2024年春至秋季的横盘区间——53,000–75,000。上方则存在93,300–95,000的强阻力，只有持续突破99,000–105,000，才能重新点燃结束调整并恢复上涨趋势的希望。

🛢 Brent原油

Brent原油维持震荡整理，收于每桶约63.20美元。市场仍受到非OPEC供应可能增加以及OPEC+会议前不确定性的压制。尽管地缘政治风险和低库存偶尔提供支撑，但整体价格结构并未改变。63.00–63.50区域仍是关键支撑/阻力位。61.00–61.50区间通常会出现主动买盘。下一支撑58.00–59.00对应今年3–4月的低点。卖方则在64.00–66.00区间集中，该区域构成近期阻力。其后为67.5–68.5区间，聚合了前期突破点与中期均线。

🥇 XAU/USD

黄金仍是近几周最具吸引力的资产。市场对美联储继续宽松的预期及持续的地缘政治不确定性继续推升金价。在10月10日以来的斜向上升支撑推动下，黄金一路攀升，现已触及4,200–4,250美元/盎司的强阻力区。近期支撑在4,150，其后为4,000–4,030。如美元走强，不排除回落至3,885–3,900。若金价坚决突破4,250，将确认恢复上涨行情。

📈 总结

12月第一周的走势将受美国劳动力市场数据驱动：12月4日公布ADP就业报告，12月5日公布初请失业金数据，12月6日公布非农就业（NFP）、失业率及薪资增长等关键指标。

若美国数据未改变市场对进一步宽松的预期，EUR/USD预计在回调时仍将获得支撑。比特币的基准情景仍偏中性并带有下行倾向，除非多头站稳在100,000上方，否则上涨仍属修正性质。对于黄金，只要XAU/USD保持在3,900美元上方，其倾向仍为逢低买入。对于Brent原油，基准情景仍偏中性并带有温和看跌倾向，其走势将取决于11月30日OPEC+会议结果。若无更大力度的减产或需求明显改善，油价上行空间可能仍将受限。