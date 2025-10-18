2025年10月20日至24日外汇与加密货币市场预测

上周市场基本符合预期。黄金创下历史新高，布伦特原油依然承压，比特币未能摆脱调整区间，而欧元则在等待新的驱动力时维持横盘走势。

💶 EUR/USD（欧元/美元）

本周该货币对收于1.1650附近，可视为1.1550–1.1750区间以及更宽的1.1400–1.1900区间的枢轴点。这些边界仍是多头与空头的关键目标。若价格稳步上行，将打开通往1.1710–1.1750、1.1810及1.1900的通道；若跌破1.1600，则可能回落至1.1525–1.1550，甚至进一步下探至1.1400。未来的走势将决定多头结构能否保持，或是否会出现更深的回调。

₿ BTC/USD（比特币/美元）

在特朗普总统发表可能对中国进口商品征收新关税的声明后，比特币剧烈波动。价格一度冲高至116,000美元，但随后因杠杆多头被强制平仓而回落至10月11日低点103,500美元附近。截至10月18日（星期六），主流加密货币在107,000美元左右波动。尽管目前有所回调，但长期上升趋势仍然存在；不过，短期走势仍对市场情绪和美国方面的信号高度敏感。主要支撑位在103,500附近，若有效跌破98,000–100,000区间，可能触发进一步下跌至90,000–92,000。上方阻力位依次在112,000、116,000和120,000。

🛢 Brent（布伦特原油）

两周前我们指出，如果空头能将油价维持在64.80–65.00关键支撑位以下，该区间将转为阻力区。事实正是如此。多头多次尝试突破此区均告失败，空头成功防守。布伦特原油一度下跌至59.99美元，周末收于每桶61.17美元。技术形态依旧偏空，若跌破60.00美元，可能进一步下探至58.00甚至53.50。然而，一旦美国关税言论出现缓和或需求改善迹象，行情可能反转并重新升至64.80–65.00区间上方。

🥇 XAU/USD（黄金）

上周黄金再创新高，最高达到每盎司4,380美元，随后回落至区间下沿，收于4,250美元附近。只要价格维持在4,000–4,080之上，上升趋势仍有效。上方阻力位在4,330–4,380。如果宏观因素及各国央行对避险资产的需求继续支撑黄金，多头可能在未来数月内冲击心理关口——每盎司5,000美元。另一方面，超买状态显示价格可能出现盘整或回调至4,200下方，即3,765–3,900区间。

📌 总结

新的一周，黄金在创纪录高位后进入整理阶段，布伦特原油试图寻找底部，比特币力图稳于110,000上方，欧元/美元在1.1550–1.1750区间中部防守。交易者应关注新闻驱动的波动，并密切留意关键技术位。

在10月20日至24日这一周，市场将重点关注反映通胀趋势与主要经济体商业活动的数据。星期一将公布美国领先指标及欧元区经常账户报告；星期二关注加拿大工业品价格指数与商业前景调查；星期三的焦点是英国消费者物价指数（CPI），该数据或影响英国央行的政策预期；星期四市场将评估美国初请失业金人数；星期五则将公布美国新屋销售数据及密歇根大学消费者信心指数。