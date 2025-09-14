黄牛进入两个移动平均线的细分

在较小的时间范围内，入场准确性尤为重要。过多的噪音会消耗任何资金。因此，最大限度地提高开仓的准确性至关重要。

一个简单有效的入场策略是突破两条移动平均线。但在较小的时间框架内，我们希望看到强劲而剧烈的波动。在这样的波动之后，价格可能会因惯性而进一步上涨。对于入场，我们将采用两条移动平均线。我们的任务是找到这样一种情况：五分钟线的开盘价位于移动平均线的一侧，而收盘价位于另一侧。





奇怪的是，这是一个非常有效的过滤器。在上面的屏幕截图中，这种情况用箭头标记。是的，整个图表上只有2个条目。通道宽度是自适应的，对我们的K线图来说是一个很好的测试。突破的速度意味着空头阻力的彻底摧毁。

再看几个例子。通道的急剧突破是一个非常强烈的信号。





您可以使用不同的移动平均线组合。





以下是我们在前两个屏幕截图中使用的参数：









保管好你的存款，筛选你的条目！当真正合适的交易时机到来时，节省下来的资金将帮助你做好充分的准备。

祝你好运，利润丰厚！

